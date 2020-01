Κόμπι Μπράιαντ: Βίντεο ντοκουμέντο λίγα λεπτά πριν από τη συντριβή

Tον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που φέρεται να έχει καταγράψει τα τελευταία λεπτά πριν από τη μοιραία συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο, μεταξύ άλλων, επέβαιναν ο σούπερ σταρ του NBA, Κόμπι Μπράιαντ και η 13χρονη κόρη του.

Το ντοκουμέντο δημοσιεύει η ιστοσελίδα «New York Post» και το έχει τραβήξει ένας απλός πολίτης που άκουσε το ελικόπτερο να πετά πολύ χαμηλά, πάνω από το σπίτι του. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, ο αυτόπτυς μάρτυρας ανέφερε πως είδε το ελικόπτερο να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς.

«Μόλις σήμερα συνειδητοποίησα ότι το ελικόπτερο που είχα καταγράψει με την κάμερα του κινητού μου πάνω από το σπίτι μου στο Glendale ήταν αυτό το Κόμπι Μπράιαντ», έγραψε στο Twitter o μάρτυρας, το σπίτι του οποίου έχει επιβεβαιωθεί ότι βρίσκεται στην πορεία του μοιραίου ελικοπτέρου.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο πριν από τη μοιραία συντριβή:

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv

— THEIR ONLY DREAMS (@theironlydreams) January 27, 2020