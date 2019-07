Koλύμβηση: Τρομερό παγκόσμιο ρεκόρ από τη 17χρονη Ρέγκαν Σμιθ στα 200 μ. ύπτιο! (video/pic)

Tρομερό παγκόσμιο ρεκόρ πέτυχε η 17χρονη Ρέγκαν Σμιθ στα ημιτελικά των 200 μ. ύπτιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης της Γκουανγκζού στη Νότια Κορέα.

Η υπερταλαντούχα Αμερικανίδα κολυμβήτρια, η οποία στα πρωινά αγωνίσματα είχε κάνει ατομικό ρεκόρ (και παγκόσμιο ρεκόρ νεανίδων) με 2:06.01, «κατέβασε» αυτό το χρόνο περισσότερο από 2,5 δευτερόλεπτα μέσα στην ίδια ημέρα πραγματοποιώντας μια εκπληκτική επίδοση.

Η εκπληκτική Σμιθ στα ημιτελικά των 200 μ. ύπτιο έκανε χρόνο 2:03.35 καταρρίπτοντας το 2:04.06 που κρατούσε η Αμερικανίδα, Μίσι Φράνκλιν, από τις 3 Αυγούστου 2012 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.

Δείτε το βίντεο με το τρομερό παγκόσμιο ρεκόρ της Σμιθ:

What a fantastic day Team USA are enjoying and the exhibition continued with another 📣 WORLD RECORD in the semi-finals of the Women’s 200m Backstroke semi-finals, courtesy of 17-year old Regan Smith. 💻 https://t.co/bEozhdW5qV #FINAGwangju2019 #Swimming pic.twitter.com/4WCuadQiXU

— FINA (@fina1908) July 26, 2019