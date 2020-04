Κλήθηκε σε απολογία για το επεισόδιο με οπαδό ο Ντάιερ

Ακριβά αναμένεται να πληρώσει τα νεύρα του ο Έρικ Ντάιερ. Ο 26χρονος μέσος της Τότεναμ μετά το τέλος του αγώνα κυπέλλου με την Νόριτς πήδηξε στις εξέδρες και όρμησε σε φίλαθλο και χρειάστηκε η παρέμβαση των πιο ψύχραιμων για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Το συμβάν έφτασε μέχρι την αρμόδια επιτροπή της αγγλικής Ομοσπονδίας η οποία κάλεσε τον παίκτη σε απολογία.

Στον πειθαρχικό κώδικα δεν προβλέπεται συμβάν όπως αυτό που συνέβη ανάμεσα στον παίκτη της Τότεναμ και τον οπαδό, οπότε δύσκολα μπορεί να προβλέψει κάποιος την ποινή που θα του επιβληθεί. Το μίνιμουμ σύμφωνα με ανάλογες περιπτώσεις είναι μία αγωνιστική και πρόστιμο 8.000 λιρών. Βέβαια, ο Ντάιερ αναμένεται να δεχτεί σαφέστατα μεγαλύτερη τιμωρία.

Υπενθυμίζουμε ότι και μετά το ματς ο Ζοζέ Μουρίνιο είχε αναφερθεί στο συμβάν. “Ο Έρικ έκανε κάτι, που εμείς ως επαγγελματίες δεν θα έπρεπε να κάνουμε. Όταν όμως κάποιος προσβάλλει εσένα και την οικογένειά σου… Το συγκεκριμένο άτομο προσέβαλε τον Έρικ, ο μικρότερος αδελφός του δεν ήταν χαρούμενος με την κατάσταση, όπως φυσικά κι ο Έρικ” ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής των “Σπιρουνιών”.

Θυμηθείτε τι είχε συμβεί

Someone was giving Eric Dier stick. Dier jumped in the stand, the bloke ran away and Dier literally chased him up to row 20 and down the gangway. Never seen anything like it

— James Welham (@WelhamOfficial) March 4, 2020