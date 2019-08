Κλήρωση Champions League: Μαθαίνει αντιπάλους ο Ολυμπιακός στο Μονακό (pics)

Η ώρα των ομίλων του Champions League έφτασε καθώς το απόγευμα της Πέμπτης (29/8, 19.00) πραγματοποιείται στο Μόντε Κάρλο η κλήρωση, στην οποία συμμετέχει ο Ολυμπιακός μετά τη μεγάλη πρόκριση που πήρε απέναντι στην Κρασνοντάρ.

Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας και θα τοποθετηθούν στο ίδιο pot με Λιόν, Λεβερκούζεν, Ζάλτσμπουργκ, Κλαμπ Μπριζ, Βαλένθια, Ιντερ και Ντινάμο Ζάγκρεμπ, ομάδες τις οποίες δεν θα αντιμετωπίσουν.

Αντιθέτως, θα βρεθούν απέναντι σε μια εκ των πανίσχυρων Λίβερπουλ, Τσέλσι, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Σίτι, Γιουβέντους, Μπάγερν, Παρί και Ζενίτ με την τελευταία να αποτελεί την καλύτερη δυνατή περίπτωση συγκριτικά με τις κατόχους του Champions League και του Europa αλλά και τις πρωταθλήτριες Ισπανίας, Αγγλίας, Ιταλίας, Γερμανίας και Γαλλίας, αντιστοίχως.

Επίσης, ένα μεγάλο όνομα θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού και από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, όπου βρίσκονται οι: Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντόρτμουντ, Νάπολι, Σαχτάρ, Τότεναμ, Αγιαξ και Μπενφίκα.

Αντιθέτως, το τέταρτο γκρουπ έχει σαφώς πιο βατές ομάδες, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποτιμηθούν. Πρόκειται για τις Λοκομοτίβ Μόσχας, Γκενκ, Γαλατασαράι, Λειψία, Σλάβια Πράγας, Ερυθρός Αστέρας, Αταλάντα, Λιλ.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας που έχουν βεβαίως ως επικεφαλής την κάτοχο του Champions League Λίβερπουλ και την τροπαιούχο του Europa League Τσέλσι, έχουν ως εξής:

1ο γκρουπ

Λίβερπουλ (Αγγλία, κάτοχος Champions League) 91.000

Τσέλσι (Αγγλία, κάτοχος Europa League) 87.000

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 138.000

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 106.000

Γιουβέντους (Ιταλία) 124.000

Μπάγερν (Γερμανία) 128.000

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 103.000

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία) 72.000

2ο γκρουπ

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 146.000

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 127.000

Μπορούσια Ντόρτμουντ (Γερμανία) 85.000

Νάπολι (Ιταλία) 80.000

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 80.000

Τότεναμ (Αγγλία) 78.000

Άγιαξ (Ολλανδία) 70.500

Μπενφίκα (Πορτογαλία) 68.000

3ο γκρουπ

Λιόν (Γαλλία) 61.500

Μπάγερ Λεβερκούζεν (Γερμανία) 61.000

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 54.500

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 44.000

Μπριζ (Βέλγιο) 39.500

Βαλένθια (Ισπανία) 37.000

Ιντερ (Ιταλία) 31.000

Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) 29.500

4ο γκρουπ

Λοκομοτίβ Μόσχας (Ρωσία) 28.500

Γκενκ (Βέλγιο) 25.000

Γαλατασαράι (Τουρκία) 22.500

Λειψία (Γερμανία) 22.000

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 21.500

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 16.750

Αταλάντα (Ιταλία) 14.945

Λιλ (Γαλλία) 11.699

😎 Which 3️⃣ teams would you like your team to face in the group stage?#UCLdraw pic.twitter.com/qdYyO3HQd0

— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019