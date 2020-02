Κινηματογραφική καταδίωξη οπαδών μετά τον τελικό του Super Bowl – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν μετά από κινηματογραφική καταδίωξη από την αστυνομία του Κάνσας.

Ενα αυτοκίνητο επιχείρησε να πέσει πάνω σε συγκέντρωση οπαδών των Chiefs Kingdom Champions Parade που πανηγύριζαν την κατάκτηση της νίκης στο Super Bowl LIV στο Κάνσας Σίτυ του Μιζούρι.

Πέρασε ένα αρχικό μπλόκο της αστυνομίας και άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα μέσα στην πόλη. Το αυτοκίνητο έσπασε το φράγμα που είχε δημιουργήσει η αστυνομία για την παρέλαση, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες οπαδοί των Chiefs στο κέντρο της πόλης.

Προκλήθηκε πανικός στο πλήθος ενώ κάποιοι καταδίωξαν αρχικά το αυτοκίνητο το οποίο συνέχισε την τρελή πορεία του. Τότε ανέλαβαν επίλεκτες δυνάμεις της αστυνομίας που με δύο θηριώδη τετρακίνητα καταδίωξαν το αυτοκίνητο και μάλιστα μέσα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης που ήταν ήδη γεμάτοι από κόσμο που συγκεντρώνονταν για την παρέλαση των θριαμβευτών.

Τελικά λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου χιλιάδες οπαδοί των Chiefs είχαν συγκεντρώσει για να γιορτάσουν τη νίκη της ομάδας τους με 31-20 της ομάδας τους στο Σαν Φρανσίσκο τη περασμένη Δευτέρα και την κατάκτηση του τίτλου.

Η αστυνομία προσπάθησε μάταια να σταματήσει το όχημα αρκετές φορές μέχρι που ένα από τα τετρακίνητα το χτύπησε στο πίσω μέρος χάνοντας την πρόσφυση του. Το δεύτερο τετρακίνητο όχημα της αστυνομίας έπεσε με δύναμη πάνω στο ακινητοποιημένο αυτοκίνητο το οποίο άρχισΕ να βγάζει ατμούς από το ψυγείο του.

Είναι εντυπωσιακό πως την ίδια ώρα ήταν στο σημείο τουλάχιστον τέσσερις αστυνομικοί που βοήθησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενώ ελικόπτερο της αστυνομίας κάλυπτε τα γεγονότα.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ εκτιμάται πως οι δράστες ήταν αντίπαλοι της τοπικής ομάδας, ενώ το ενδεχόμενο της τρομοκρατικής ενέργειας συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες. Ο δήμαρχος του Kάνσας, επαίνεσε την αστυνομία για την ετοιμότητα της.

— Timothy Burke (@bubbaprog) February 5, 2020