Κάζο για Άρσεναλ στη Γαλλία με μοιραίο τον Σωκράτη, την… πάτησαν Μπενφίκα και Σεβίλλη (videos)

Με εκπλήξεις ξεκίνησε η φάση των «16» του Europa League, καθώς από τα πέντε πρώτα παιχνίδια της βραδιάς, τα τέσσερα φαβορί δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν την ανωτερότητά τους.

Η πιο μεγάλη έκπληξη έλαβε χώρα στο «Ροαζόν Παρκ», όπου η Ρεν αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ στο ξεκίνημα, κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω και να νικήσει με 3-1 την Άρσεναλ.

Κομβικό σημείο στην αναμέτρηση ήταν η αποβολή του Σωκράτη Παπασταθόπουλου στο 41ο λεπτό με δεύτερη κίτρινη κάρτα (είδε την πρώτη στο 34΄).

Οι Γάλλοι, στο αμέσως επόμενο λεπτό ισοφάρισαν, «πήραν τα πάνω τους» και με «σύμμαχο» την τύχη κατάφεραν να φτάσουν στην ολική ανατροπή με το αυτογκόλ του Κοσιελνί και δύο λεπτά πριν το ενενηντάλεπτο να πάρουν σκορ που τους δίνει σημαντικό προβάδισμα για την πρόκριση στους προημιτελικούς.

Ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, η Σεβίλλη, αν και εμφανίστηκε στο παιχνίδι με γκολ… από τα αποδυτήρια, δεν κατάφερε να νικήσει στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» την Σλάβια Πράγας (2-2).

Όλα τα λεφτά στην αναμέτρηση ήταν το τέρμα της ισοφάρισης των Τσέχων, με την μπάλα να βρίσκει κατά λάθος στον Κραλ να καταλήγει στα δίχτυα και τον σκόρερ να μην έχει καταλάβει απολύτως τίποτα!

Η Βιγιαρεάλ μετά την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ουσιαστικά «καθάρισε» και την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, με το 3-1 στην Ρωσία, ενώ η Ντιναμό Ζάγκρεμπ πήρε προβάδισμα με το 1-0 επί της Μπενφίκα. Βασικός με τους «αετούς» ήταν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, ενώ ο Ανδρέας Σάμαρης έμεινε στον πάγκο.

Τέλος, Αϊντραχτ Φρανφούρτης και Ίντερ, άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς μετά τη λευκή ισοπαλία (0-0) επί γερμανικού εδάφους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων παιχνιδιών της φάσης των «16»:

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-0

Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 1-0 (38΄πεν. Πέτκοβιτς)

Σεβίλη (Ισπανία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 2-2 (1΄ Μπεν Γεντέρ, 28΄ Ελ Χαντάντι – 25΄ Στοχ, 39΄ Κραλ)

Ρεν (Γαλλία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 3-1 (42΄ Μπουριζό, 65΄αυτ. Κοσιελνί, 88΄ Σαρ – 4΄ Ιβόμπι)

Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-3 (35΄ Αζμούν – 33΄ Ιμπόρα, 64΄ Μορένο, 71΄ Μορλάνες)

Τσέλσι (Αγγλία)-Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 22:00

Νάπολι (Ιταλία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 22:00

Βαλένθια (Ισπανία)-Κράσνονταρ (Ρωσία) 22:00

*Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 14 Μαρτίου

🚨 EARLY RESULTS 🚨

👏 Rennes shock Arsenal in France

😮 Villarreal put 3 past Zenit

💪 Slavia Praha draw away at Sevilla #UEL pic.twitter.com/JFT6ZKrajy

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 7, 2019