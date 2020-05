Κατηγορίες για Πιτίνο: Φόβοι για νέα τιμωρία μετά από έρευνα του NCAA

Το φάσμα της τιμωρίας ενδεχομένως για το πρώτο μισό της σεζόν 2020-21 αντιμετωπίζει ο Ρικ Πιτίνο κάτι που σημαίνει πως είναι πιθανό να επηρεάσει το πλάνο συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο του Αϊονα.

Το NCAA δημοσιοποίησε αποτελέσματα της έρευνας του με αφορμή το σκάνδαλο που ξέσπασε με παράνομες τακτικές του Λούιβιλ στο οποίο ο Πιτίνο εργάστηκε επί σειρά ετών. Το Λούιβιλ κατηγορήθηκε πως επιχείρησε να δελεάσει τον ταλαντούχο Μπράιαν Μπόουεν προσφέροντας του ένα μεγάλο χρηματικό ποσό κάτι που φυσικά είναι γνωστό πως απαγορεύεται στο NCAA.

Στον Αμερικανό τεχνικό, τους συνεργάτες του και το Λούιβιλ θυμίζουμε πως είχαν επιβληθεί ποινές(αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούσε μέχρι πρότινος να κοουτσάρει στις ΗΠΑ ο έμπειρος τεχνικός), όμως σύμφωνα με όσα αναφέρουν αμερικάνικα ΜΜΕ εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιβληθούν βαρύτερες ποινές.

«Διαφωνώ απόλυτα με αυτόν τον ισχυρισμό και θα ακολουθήσω τα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση αυτού του ισχυρισμού μέσω της διοικητικής διαδικασίας. Λόγω των κανονισμών του NCAA σχετικά με τη δημόσια αποκάλυψη σε θέματα επιβολής ποινών δεν θα έχω κανένα περαιτέρω σχόλιο για αυτό το ζήτημα έως ότου επιλυθεί», δήλωσε ο Ρικ Πιτίνο.

Το Πανεπιστήμιο με το οποίο πλέον συνεργάζεται ο Πιτίνο (το Αϊόνα) έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Πριν από την πρόσληψη του κόουτς Πιτίνο, διεξήγαμε εκτεταμένη έρευνα. Στηρίζουμε τον τεχνικό».

