«Καθαρός» ο Ρονάλντο για την κατηγορία του βιασμού, ξεμπέρδεψε από μια περίπλοκη υπόθεση

Στο αρχείο φαίνεται ότι μπαίνει η καταγγελία της Κάθριν Μαγιόρκα περί βιασμού της από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Έτσι, ο Πορτογάλος αστέρας του ποδοσφαίρου βγαίνει με το κεφάλι ψηλά από το σκάνδαλο του φερόμενου βιασμού, που έλαβε χώρα σε ξενοδοχείο του Λας Βέγκας το καλοκαίρι του 2009 με πρωταγωνίστρια το πρώην μοντέλο από τη Νεβάδα, καθώς οι κατηγορίες εναντίον του κατέπεσαν.

Η είδηση ανακοινώθηκε από την εισαγγελία της αμερικανικής μεγαλούπολης, που σε δήλωσή της κάνει λόγο για «έλλειψη σαφών στοιχείων βάσει των πληροφοριών που ελήφθησαν μέχρι στιγμής, προκειμένου να τεκμηριωθεί σαφώς ο βιασμός».

Cristiano Ronaldo won’t face criminal charges after prosecutors say allegations of 2009 sexual assault ‘cannot be proven beyond a reasonable doubt’ https://t.co/9Hv8MLiIep pic.twitter.com/AjJ7ILIcJh

