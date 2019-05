«Καθάρισε» ο τρομερός Άγιαξ και ετοιμάζεται να στεφθεί πρωταθλητής στην Ολλανδία! (pic)

Την επιστροφή του στο «θρόνο» του ολλανδικού ποδοσφαίρου, μετά από πέντε χρόνια, εξασφάλισε ουσιαστικά ο Αγιαξ, μετά τις αναμετρήσεις της 33ης αγωνιστικής.

Αν και αρχικά βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο «Αίαντας» επικράτησε 4-1 της Ουτρέχτης στο Αμστερνταμ, με γκολ των Χούντελααρ, Φαν ντε Μπέεκ και Τάντιτς (2), ενώ την ίδια ώρα η Αϊντχόφεν υπέστη οδυνηρή ήττα 1-0 από την Αλκμααρ.

Κατόπιν αυτών και με μία αγωνιστική να απομένει, ο Αγιαξ έχει προβάδισμα τριών βαθμών και σαφώς καλύτερη διαφορά τερμάτων από την PSV (+84 έναντι +70), οπότε απομένει να «σφραγίσει» και μαθηματικά την Τετάρτη (15/5) την κατάκτηση του τίτλου, για πρώτη φορά από το 2014.

Η προτελευταία αγωνιστική σηματοδότησε τον οριστικό υποβιβασμό της Μπρέντα, παρά το 1-1 που απέσπασε από τη Χέρενφεν, ενώ Εξέλσιορ και Ντε Γκράαφσαπ πάνε στα μπαράζ παραμονής/ανόδου με τις ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 2-5 της δεύτερης κατηγορίας.

HUUUUUUGE DAY FOR ALL OF US! ❌❌❌#ajautr pic.twitter.com/iTvN4FG6Mi

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 12, 2019