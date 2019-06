Καταιγίδα ανακοινώσεων στον Ολυμπιακό: Επίσημα στα ερυθρόλευκα οι Ντουρμισάι και Κάιπερς! (pics)

Aνήμερα της συμπλήρωσης εννέα ετών από την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ Ολυμπιακός από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν όχι μία, όχι δύο αλλά τέσσερις μεταγραφές.

Μετά τους Σουντανί και Μπρούνο που ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, οι Πειραιώτες το βράδυ της ίδιας μέρας γνωστοποίησαν και δύο ακόμη προσθήκες που είχαν κλείσει εδώ και καιρό και ήδη φυσικά προετοιμάζονται με την υπόλοιπη ομάδα στου Ρέντη ενόψει της νέας σεζόν.

Πρόκειται φυσικά για τους Φιορίν Ντουρμισάι και Ούγκο Κάιπερς, οι οποίοι στο επόμενο διάστημα θα κληθούν να πείσουν τον Πέδρο Μαρτίνς ότι αξίζουν μια θέση στο ρόστερ της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ούγκο Κάιπερς καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Hugo Cuypers welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪#olympiacos #welcome #HugoCuypers #WelcomeHugo pic.twitter.com/eJOOQGKyR1

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) June 18, 2019