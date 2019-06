Ολοκληρώθηκε η έκπληξη, πρωταθλητές για πρώτη φορά οι Ράπτορς! (videos)

Η συγκλονιστική σειρά των τελικών μεταξύ Ουόριορς και Ράπτορς ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Τορόντο να πανηγυρίζει το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της!

Οι «δεινόσαυροι» επικράτησαν με 114-110 μέσα στο Όκλαντ στον έκτο τελικό του ΝΒΑ, έκαναν το 4-2 στη σειρά και πήραν για πρώτη φορά το πρωτάθλημα στον Καναδά, ολοκληρώνοντας με παραμυθένιο τρόπο τη σεζόν!

Η σειρά ξεκίνησε με τους περσινούς πρωταθλητές ως αδιαφιλονίκητο φαβορί για τον τίτλο και μετά το μπρέικ τους στο Game2 στο Τορόντο ελάχιστοι θα πίστευαν πως οι Ράπτορς μπορούσαν να αντιστρέψουν τα δεδομένα.

Παρ’ όλα αυτά, οι Καναδοί… απάντησαν με δύο νίκες στην έδρα των Ουόριορς κάνοντας το 3-1 και παρότι η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ μείωσε με μπρέικ (3-2), οι Καναδοί νίκησαν σήμερα για τρίτη φορά (σε ισάριθμα ματς στους τελικούς) μέσα στο «σπίτι» των περσινών πρωταθλητών και ανέβηκαν αυτοί στον θρόνο!

Ο αγώνας ήταν πραγματικό ντέρμπι με τους Ράπτορς να έχουν μεν τον έλεγχο όμως με μικρή διαφορά, κάτι που επέτρεψε στους Ουόριορς να διεκδικήσουν τη νίκη με σουτ του Κάρι 8’’ πριν από το τέλος και με το σκορ στο 111-110, που όμως ήταν άστοχο! Οι γηπεδούχοι πήραν το ριμπάουντ, όμως έκαναν γκάφα καθώς ζήτησαν τάιμ-άουτ που δεν είχαν και τιμωρήθηκαν με τεχνική ποινή, με αποτέλεσμα ο Λέοναρντ με τρεις εύστοχες βολές να διαμορφώσει το τελικό 114-110.

Mε double-double και 26 πόντους ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι Λάουρι (10 ασίστ) και Σιακάμ (10 ριμπάουντ), ενώ στους 22 σταμάτησαν τόσο ο πρωταγωνιστής των Καναδών στη σειρά των τελικών, Λέοναρντ, όσο και ο ΦανΦλίτ.

Από τους Ουόριορς ξεχώρισε ο Τόμπσον που σκόραρε 30 πόντους και ακολούθως αποχώρησε τραυματίας, κάτι που ίσως έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα, ενώ Ιγκουοντάλα και Κάρι σκόραραν 22 και 21 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-33, 57-60, 88-86, 110-114

Η σειρά των τελικών:

Game 1: Ράπτορς-Ουόριορς 118-109

Game 2: Ράπτορς-Ουόριορς 104-109

Game 3: Ουόριορς-Ράπτορς 109-123

Game 4: Ουόριορς-Ράπτορς 92-105

Game 5: Ράπτορς-Ουόριορς 105-106

Game 6: Ουόριορς-Ράπτορς 110-114

Τα highlights του αγώνα:



Τα πανηγύρια των πρωταθλητών Ράπτορς:

