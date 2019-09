Οι προημιτελικοί του Mundobasket και ο δρόμος προς τον τελικό!

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η δεύτερη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε και η διοργάνωση μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία με τις νοκ-άουτ φάσεις, δίχως πια τη συμμετοχή της Ελλάδας.

Δείτε τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών του Mundobasket, το πρόγραμμα και τις διασταυρώσεις στα ημιτελικά.

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου

14:00 Αργεντινή – Σερβία

16:00 Ισπανία – Πολωνία

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου

14:00 ΗΠΑ – Γαλλία

16:00 Αυστραλία – Τσεχία

ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου

Νικητής Αργεντινή vs Σερβία – Νικητής ΗΠΑ vs Γαλλία

Νικητής Ισπανία vs Πολωνία – Νικητής Αυστραλία vs Τσεχία

ΤΕΛΙΚΟΣ

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου

15:00, στην Wukesong Sport Arena του Πεκίνου.

(στις 11:00 ο μικρός τελικός)

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (5-8)

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου

14:00 Ηττημένος Αργεντινή vs Σερβία – Ηττημένος ΗΠΑ vs Γαλλία (1)

16:00 Ηττημένος Ισπανία vs Πολωνία – Ηττημένος Αυστραλία vs Τσεχία (2)

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου

11:00 Ηττημένος 1 – Ηττημένος 2

15:00 Νικητής 1 – Νικητής 2