Ένταση με Μπράουν – Θανάση, μπήκε στην μέση ο Γιάννης (vid)

Οι Αμερικανοί επικράτησαν εύκολα της Εθνικής Ελλάδας (69-53) και συνεχίζουν αήττητοι την πορεία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στο φινάλε της αναμέτρησης απέναντι στην Ελλάδα το παιχνίδι απέκτησε ένταση με την λήξη της κόρνας στο Σενζέν. Πιο συγκεκριμένα, το σκληρό φάουλ του Θανάση Αντετοκούνμπο πάνω στον Χάρισον Μπαρνς έφερε την ενόχληση του Τζέιλεν Μπράουν ο οποίος… ζήτησε τον λόγο.

Οι παίκτες των δύο ομάδων δεν αντάλλαξαν χειραψίες, όπως τονίζει ρεπόρτερ του ESPN, με την ένταση να ολοκληρώνεται χωρίς ιδιαίτερα «παρατράγουδα».

Members of Team USA & Greece had to be separated after the game. USA players, especially Jaylen Brown, furious about late foul by Kostas Antetokounmpo on Harrison Barnes. Teams didn’t shake hands. Team USA staying on floor as Greeks are in tunnel

— Brian Windhorst (@WindhorstESPN) September 7, 2019