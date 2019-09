Mε κάρφωμα πέτυχε τους πρώτους του πόντους στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Κίνας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στην πρεμιέρα της Ελλάδας απέναντι στο Μαυροβούνιο.

Μετά από πίεση του Καλάθη στον αντίπαλο γκαρντ, ο «Greek Freak» πήρε την μπάλα και κάρφωσε στον αιφνιδιασμό.

Δείτε το πρώτο του καλάθι:

Giannis Antetokounmpo gets his first points of the World Cup in trademark fashion. pic.twitter.com/3Abiv9SLBn

