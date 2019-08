Κακό ξεκίνημα στις σχέσεις Μέσι-Γκριεζμάν; (vid)

Ο Αντουάν Γκριεζμάν έκανε high five με όλους στον πάγκο, αλλά ο Λιονέλ Μέσι κοιτούσε από την άλλη και αυτό το βίντεο φούντωσε εκ νέου τη φημολογία ότι κάτι δεν πάει καλά μεταξύ τους.

Στην πρώτη συνέντευξη μετά τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα, ο Αντουάν Γκριεζμάν είχε αποκαλύψει ότι του είχε στείλει μήνυμα για να τον καλωσορίσει ο Λουίς Σουάρες, αλλά όχι κι ο Λιονέλ Μέσι. Εκεί γεννήθηκε μία ίντριγκα από τα ΜΜΕ και τώρα φαίνεται ότι μεγαλώνει.

Στο φιλικό της Κυριακής με την Αρσεναλ, ο Γκριεζμάν βγήκε αλλαγή και άρχισε να κάνει high five με όλους στον πάγκο, αλλά σταμάτησε στον Μέσι, ο οποίος κοιτούσε από την άλλη και δεν τον χαιρέτησε. Η αλήθεια είναι ότι δεν φαίνεται ξεκάθαρα εάν αυτό έγινε επίτηδες, μιας και όντως ο Αργεντινός σούπερ σταρ φαίνεται να παρακολουθεί τη φάση και όχι τον νέο συμπαίκτη του. Το βίντεο όμως ήταν αρκετό, ώστε να φουντώσει η φημολογία…

Barça really spent 100+mil on Griezmann only for Messi to give him the Ibra treatment. I smell another CL disaster classic on the horizon for this club. Ahhh, cannot wait for the memes. pic.twitter.com/5dgzXJSjNM

— PjanićAttack (@Nihooo_1897) August 5, 2019