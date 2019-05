Και τώρα οι δύο τους: Το πρόγραμμα των τελικών του ΝΒΑ στο ζευγάρι Ράπτορς και Ουόριορς (pic)

Oι Τορόντο Ράπτορς μετά την νίκη επί των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, θα διεκδικήσουν το δαχτυλίδι του πρωταθλητή του ΝΒΑ, στους τελικούς κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Η ομάδα του Καγουάι Λέοναρντ θα συμμετάσχει για πρώτη φορά σε τελικούς, διεκδικώντας τον τίτλο για πρώτη φορά στην ιστορία τους, έχοντας το πλεονέκτημα έδρας.

Αντίπαλοι οι εν ενεργεία πρωταθλητές «πολεμιστές» που ψάχνουν το three peat όντας ξεκούραστοι μετά το sweep σε βάρος των Μπλέιζερς.

Έτσι, η λίγκα ανακοίνωση το πρόγραμμα των τελικών, οι οποίοι θα εκκινήσουν την Παρασκευή (31/5), με την σειρά να κρίνεται στις τέσσερις νίκες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών του ΝΒΑ:

Game 1: Ράπτορς-Ουόριορς, Παρασκευή 31/5 (04:00)

Game 2: Ράπτορς-Ουόριορς, Δευτέρα 3/6 (03:00)

Game 3: Ουόριορς-Ράπτορς, Πέμπτη 6/6 (04:00)

Game 4: Ουόριορς-Ράπτορς, Σάββατο 8/6 (04:00)

Game 5: Ράπτορς-Ουόριορς, Τρίτη 11/6 (04:00) (αν χρειαστεί)

Game 6: Ουόριορς-Ράπτορς, Παρασκευή 14/6 (04:00) (αν χρειαστεί)

Game 7: Ράπτορς-Ουόριορς, Δευτέρα 17/6 (03:00) (αν χρειαστεί)

The 2019 #NBAFinals Presented by @YouTubeTV are set!

GSW/TOR Game 1: Thursday (5/30), 9:00pm/et, ABC pic.twitter.com/MGtmEGbgyi

— NBA (@NBA) May 26, 2019