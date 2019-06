Ήρθε η επιβεβαίωση για τον επόμενο σταθμό του Γκριεζμάν: «Το ξέρουμε από το Μάρτιο, συνεχίζει στη Μπαρτσελόνα» (pic)

Η Μπαρτσελόνα θα αποτελέσει, όπως όλα δείχνουν, τον επόμενο επαγγελματικό σταθμό του Αντουάν Γκριεζμάν.

Ο Μιγκέλ Άνχελ Χιλ Μαρίν επιβεβαίωσε ότι ο Γάλλος επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Βαρκελώνης.

«Είμαι πολύ ξεκάθαρος για το πού θα παίζει ο Γκριεζμάν. Το ξέρουμε από το Μάρτιο. Στη Μπαρτσελόνα», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Να σημειωθεί ότι ο Γκριεζμάν ανανέωσε το περασμένο καλοκαίρι το συμβόλαιο του με τους Μαδριλένους, ωστόσο από την 1η Ιουλίου η ρήτρα του μειώνεται στα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Ετσι, η Μπαρτσελόνα γίνεται η τρίτη ομάδα του 28χρονου επιθετικού, ο οποίος έχει περάσει όλη του την καριέρα στην Ισπανία, παίζοντας πέντε χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ και άλλα τόσα στην Ατλέτικο.

