Η ξανθιά του τελικού Champions League «τιμήθηκε» από την UEFA και επέστρεψε στο twitter (video)

Tι και αν της μπλόκαραν τον λογαριασμό της στο instagram; Η εντυπωσιακή ξανθιά Κίνσεϊ Βολάνσκι όχι μόνο δεν πτοήθηκε αλλά επέστρεψε δυναμικά αυτή τη φορά μέσω twitter.

Η Βολάνσκι που μέσα σε ένα βράδυ απέκτησε δύο εκατομμύρια followers είναι αποφασισμένη όχι μόνο να διατηρήσει το κοινό της αλλά και το αποζημιώσει για την απουσία των τελευταίων ωρών.

Ετσι μετά τον αποκλεισμό του λογαριασμού της στο instagram το μεσημέρι της Κυριακής 2 Ιουνίου, η αμερικανίδα ρωσικής καταγωγής επιστρέφει, αυτή τη φορά με νέο λογαριασμό στο twitter που ήδη μετράει εξήντα χιλιάδες followers σήμερα Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019.

Το πιο εντυπωσιακό είναι πως σε ανάρτηση της παρουσιάζει και το επίσημο αναμνηστικό έπαθλο του τελικούς του Champions League αναφέροντας πως της το παρέδωσαν «στο αεροδρόμιο δύο παιδιά που εργάζονται στην UEFA».

The sweetest guy who works for UEFA gave me this plaque in the airport 😭😭😭 pic.twitter.com/nLF83BnD8i

— Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) June 2, 2019