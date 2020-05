Η τρομερή προσφορά των Νικς στον Τζόρνταν το 1996

Tο «Last Dance» προσπάθησε να φωτίσει όλες τις σημαντικές στιγμές του Μάικλ Τζόρνταν σε μια συναρπαστική από όλες τις απόψεις καριέρα. Παρόλα αυτά υπάρχουν και μια σειρά από άγνωστες λεπτομέρειες που σχετίζονται με τον θρυλικό καλαθοσφαιριστή και οι οποίες έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον

Το έντονο ενδιαφέρον των Νικς

Με εξαίρεση τις δυο σεζόν που αγωνίσθηκε στους Ουάσιγκτον Ουίζαρντς ο Τζόρνταν παρέμεινε πιστός στην διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας στους Μπουλς. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπήρχαν διάφορες κατά καιρούς «σειρήνες» που προσπαθούσαν να κερδίσουν την προσοχή του. Σύμφωνα με το «CBS Sports» το 1996 οι Νιου Γιορκ Νικς κατέθεσαν μια εντυπωσιακή προσφορά ύψος 25 εκατ. δολαρίων για ένα χρόνο!

Του έδιναν δηλαδή αύξηση ύψους 653% σε σχέση με τα χρήματα που έπαιρνε στους Μπουλς. Οι Νικς με βάση το salary cup δεν είχαν χώρο για τέτοιες αμοιβές. Είχαν όμως συνάψει μια σύμβαση χορηγίας με την ξενοδοχειακή πολυεθνική Sheraton, μέσω της οποίας θα προέκυπτε το μεγαλύτερο μέρος της αμοιβής του. Ο τότε κομισάριος του ΝΒΑ, Ντέιβιντ Στερν είχε ενημερωθεί και είχε συμφωνήσει στη μεθόδευση όμως το deal δεν έκλεισε.

«Δεν φτάσαμε ποτέ πολύ κοντά όμως ήταν μια προσφορά που δεν μπορούσε να μην την σκεφτείς», είπε ο μάνατζερ του Τζόρνταν Ντέιβιντ Φολκ αρκετά χρόνια μετά. Λίγους μήνες μετά οι Μπουλς πολλαπλασίασαν τις αποδοχές του Τζόρνταν ικανοποιώντας απόλυτα το μεγάλο τους αστέρι.

H άριστη σχέση με τον Πατ Ράιλι

Ένας από τους αντίπαλους προπονητές με τον οποίο ο Τζόρνταν διατηρούσε πολύ καλή σχέση ήταν ο Πατ Ράιλι. Ο Air έτρεφε μεγάλο σεβασμό για τον πρώην τεχνικό των Λος Άντζελες των Χιτ και των Νικς. Ο Ράιλι λογικά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση των Χιτ να αποσύρουν την φανέλα με το νούμερο «23».

Ήταν η πρώτη φορά που μια ομάδα αποφάσιζε να αποσύρει φανέλα παίκτη που δεν της ανήκε! Για αυτό κι όταν ο ΛεΜπρόν έπαιξε στο Μαϊάμι αγωνίσθηκε με το νούμερο «6» ενώ όταν επέστρεψε στους Καβαλίερς και (σήμερα)στους Λέικερς επέστρεψε στο «23».

Μετρούσε τα καλάθια ανάποδα!

Υπάλληλος και πιο συγκεκριμένα φύλακας γηπέδου στο ΝΒΑ, ο Στιβ Σμιθ είχε εξομολογηθεί σε δημοσιογράφο πως είχε ακούσει τον Τζόρνταν να μετράει ανάποδα τα καλάθια που πετύχαινε σε προπονήσεις ξεκινώντας από το νούμερο 40! Όταν έβαζε το πρώτο τον άκουγε να λέει «38», στο επόμενο «36» και ούτω καθεξής.

Και κάτι τελευταίο: Όλοι γνωρίζουν τον Μάικλ Τζόρνταν ως έναν σπουδαίο σκόρερ, λίγοι θυμούνται πως έκανε πολλά περισσότερα στην αρχή της καριέρας του στους Μπουλς.

Είναι χαρακτηριστικό πως μεταξύ 11 Μαρτίου και 23 Απριλίου του 1989 ο Τζόρνταν πετύχαινε κατά μέσο όρο 30,4 πόντους, 10,7 ασίστ, 9,2ριμπάουντ ανά ματς. Ήταν η χρονιά στην οποία είχε σημειώσει 10 ντριμπλ νταμπλ σε 11 αγώνες!

Magic Johnson: “When you think about an all-around basketball player, [LeBron] probably is the best of all time. … But when you want to say, ‘Who is the greatest ever?’ it’s still Michael Jordan.” 🤔

(h/t “After the Dance”) pic.twitter.com/aJIES8bo36

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 22, 2020