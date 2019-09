Η σύνδεση του ΑΠΟΕΛ με το γκολ του Σόουζα και το όγδοο πρωτάθλημα! (pic)

Από τα πόδια ενός πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ, έμελλε να επιτευχθεί το πρώτο φετινό τέρμα του ΑΠΟΕΛ στο νέο πρωτάθλημα.

Οι γαλαζοκίτιρνοι, με μπροστάρη τον Λούκας Σόουζα άρχισαν με τον ιδανικότερο τρόπο τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, δείχνοντας πώς και φέτος διαθέτουν ομάδα με μέταλλο που είναι ικανή να φτάσει στην κατάκτηση του ογδόου συνεχόμενου τίτλου.

Μια ημέρα μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, η λευκωσιάτικη ομάδα, μέσω του επίσημου της λογαριασμού στο twitter, θέλησε να συνδέσει το όνομα του Βραζιλιάνου μέσου με τον αδιαπραγμάτευτο στόχο της, γράφοντας: «Όταν το Νο σκοράρει το πρώτο γκολ για το όγδοο πρωτάθλημα».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση του ΑΠΟΕΛ:

When…No8 scores the first goal on the way to No8 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 #IN8INITY #APOELFC pic.twitter.com/PlQBVKJwH2

— APOEL FC (@apoelfcofficial) September 15, 2019