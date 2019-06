Η συγκινητική ομιλία εν είδει αποχαιρετισμού του Τζάστιν Έντινμπουργκ στη Λέιτον Όριεντ (video)

Ο Τζάστιν Έντιμπουργκ, λίγο καιρό προτού υποστεί το καρδιακό επεισόδιο που του κόστισε τη ζωή, είχε προβεί σε μία συγκινητική ομιλία στους ποδοσφαιριστές της Λέιτον Όριεντ μετά την εξασφάλιση της ανόδου στις επαγγελματικές κατηγορίες της Αγγλίας.

Εκείνα τα λόγια του, θα μπορούσαν να έχουν εκληφθεί και ως αποχαιρετιστήρια. Ποιος να μπορούσε να σκεφτεί ένα τέτοιο σενάριο για έναν άνθρωπο σαράντα εννέα ετών;

Κι όμως, η καρδιά του, τον πρόδωσε και δεν τον άφησε να γευτεί τους καρπούς της δουλειάς του με την παρουσία της Λέιτον Όριεντ ξανά στη Football League.

«Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ήταν μεγάλη τιμή για εμένα να ηγηθώ αυτής της ομάδας, του προσωπικού και της διοίκησης. Όταν ήρθα εδώ υπήρχε μόνο ένας δρόμος και αυτός ήταν προς τις επαγγελματικές κατηγορίες. Τα εύσημα πηγαίνουν σε εσάς τους ποδοσφαιριστές», είπε, ενώ, αστειευόμενος, ανέφερε: «Να θυμάστε ότι πρέπει να διασκεδάσετε μέχρι να πάμε στο αεροδρόμιο!»

Ως γνωστόν, ο αδικοχαμένος Έντινμπουργκ «έσβησε» το βράδυ του Σαββάτου, έχοντας νοσηλευθεί από την περασμένη Δευτέρα έπειτα από καρδιακό επεισόδιο που υπέστη.

Δείτε τη συγκινητική ομιλία του στους ποδοσφαιριστές της Λέιτον Όριεντ:

This video shows how much the Leyton Orient players loved Justin Edinburgh.

He died just weeks after this. RIP.

pic.twitter.com/NrLcmMe1sC

— talkSPORT (@talkSPORT) June 8, 2019