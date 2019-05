Η στιγμή της αποθέωσης για την πρωταθλήτρια Σίτι: Το σήκωσαν τραγουδώντας το «Wonderwall» των Oasis! (videos)

Το τρόπαιο του πιο απαιτητικού πρωταθλήματος στην ιστορία της Premier League σήκωσε η Μάντσεστερ Σίτι μετά τη νίκη της επί της Μπράιτον.

Οι «πολίτες» του Πεπ Γκουαρντιόλα διατήρησαν τα σκήπτρα τους κάνοντας το καθήκον κόντρα στους «γλάρους» και μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Βενσάν Κομπανί σήκωσε για ακόμη μία φορά στην καριέρα του το βαρύτιμο τρόπαιο.

Τόσο ο Βέλγος στόπερ όσο και η υπόλοιπη ομάδα της Σίτι πήγε στο πέταλο των ταξιδιωτών και τραγούδησαν το «Wonderwall» των Oasis, με τον Νόελ Γκάλαγκερ, ίσως τον πιο γνωστό οπαδό του συλλόγου του Μάντσεστερ, που βρέθηκε κι αυτός στο «Amex» για να δει από κοντά το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν.

Δείτε το βίντεο με τη στέψη της Σίτι:

Και τους πανηγυρισμούς παρόντος του Νόελ Γκάλαγκερ:

😎 @NoelGallagher celebrating City’s title win as Wonderwall blasts out in the Brighton sunshiiiiiiiiiiiine ☀️ pic.twitter.com/Km7ljyFmOq

