Η Ουνιόν Βερολίνου έριξε την Ντόρτμουντ στο καναβάτσο (pic)

Την παρθενική νίκη της ιστορίας της στην Bundesliga πανηγύρισε σήμερα (31/8) η Ουνιόν Βερολίνου.

Οι «νεοφώτιστοι» επιβλήθηκαν 3-1 της Ντόρτμουντ στο Βερολίνο, στο τελευταίο σημερινό παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική, και «έσπασαν» το αήττητο της Μπορούσια που μετρούσε «2 στα 2» στο φετινό γερμανικό πρωτάθλημα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Μάριους Μπίλτερ που πέτυχε δύο τέρματα, ενώ οι Βετσφαλοί είχαν ισοφαρίσει προσωρινά με τον Αλκάθερ (25’).

