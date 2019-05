Η μεγάλη μεταγραφή είναι γεγονός: Και επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ματιέ Βαλμπουενά! (pic)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού!

Ο 34χρονος Γάλλος μεσοεπιθετικός μετά από δύο χρόνια στην Τουρκία με τη φανέλα της Φενερμπαχτσέ, κι αφού προηγουμένως είχε αγωνιστεί με επιτυχία σε Μαρσέιγ, Λιόν, Ντινάμο Μόσχας, αλλά και με την εθνική Γαλλίας, βρέθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους ερυθρόλευκους.

Ο πολύπειρος άσος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Φενερμπαχτσέ, αφίχθη στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/5). Αργότερα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό.

Μάλιστα στα γραφεία της ΠΑΕ στην Πλατεία Αλεξάνδρας βρέθηκαν οπαδοί της ομάδας, οι οποίοι του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή, ενώ μετά τις υπογραφές φωτογραφήθηκαν μαζί του.

Λίγες ώρες αργότερα ήρθε και η ανάρτηση του Ολυμπιακού στο twitter μέσω της οποίας ανακοινώνει την απόκτηση του έμπειρου ποδοσφαιριστή:

Ματιέ Βαλμπουενά καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / @MathieuVal8 welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪#olympiacos #welcome #MathieuValbuena #WelcomeMathieu pic.twitter.com/vXd8RdDR5l

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) May 27, 2019