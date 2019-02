Η Λειψία κρατά τα «κλειδιά» της τετράδας (vid/αποτελέσματα)

Την τέταρτη θέση της Bundesliga αρχίζει να καθαρίζει η Λειψία.

Οι «ταύροι» ζορίστηκαν για ένα ημίχρονο στην έδρα της Στουτγκάρδης, όμως πάτησαν γκάζι στο δεύτερο και πήραν τη νίκη με 3-1 για την 22η ημέρα του γερμανικού πρωταθλήματος, ενισχύοντας τη θέση της για έξοδο στο Champions League της επόμενης περιόδου.

Σκόρερ της νικήτριας ήταν οι Πούλσεν (6΄, 74΄) και Ζάμπιτσερ (68΄), ενώ οι γηπεδούχοι (σ.σ ο Τάσος Δώνης πέρασε αλλαγή στο 80΄ στη θέση του Μπεκ) είχαν ισοφαρίσει προσωρινά στο 16ο λεπτό με πέναλτι του Ζούμπερ και παραμένουν εντός της επικίνδυνης ζώνης του υποβιβασμού.

Στη διεκδίκηση της εξόδου στο Europa League βρίσκεται η Βόλφσμπουργκ η οποία νίκησε εύκολα 3-0 την Μάιντς.

Poulsen holds off the defender and rolls in his second and @RBLeipzig_EN‘s third of the game! 👌

(74′) #VfBRBL 1-3 pic.twitter.com/FgYbe7fYPL

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 16, 2019