Η κατρακύλα της Ελλάδας αποτυπώνεται και στο ranking της FIFA, ιστορικό χαμηλό δεκαοχτώ ετών (pic)

Στη χαμηλότερη θέση των τελευταίων δεκαοχτώ ετών βρίσκεται η Ελλάδα στο ranking της FIFA.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2004 συνεχίζει την καθοδική της πορεία και «κατρακύλησε» στην 52η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, την πιο χαμηλή από το 2001!

Μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αγωνιστικής των ομίλων των προκριματικών του Euro 2020, η Ελλάδα έχει σημειώσει την μεγαλύτερη κάθοδο από οποιαδήποτε άλλη εθνική ομάδα, αφού παρουσίασε πτώση εννέα θέσεων και είναι, πλέον, στην 52η με 1404 βαθμούς!

Πρόκειται για μία πάρα πολύ άσχημη χρονική περίοδο για το ελληνικό συγκρότημα, που με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα βρίσκεται στην χειρότερη θέση που έχει καταγράψει από το 2001 και μετά, όταν τότε είχε βρεθεί στο νούμερο 57!

Στην πρώτη θέση φιγουράρει το Βέλγιο, ακολουθεί η παγκόσμια πρωταθλήτρια, Γαλλία, ενώ έκπληξη αποτελεί η ενδέκατη θέση της Γερμανίας και της Αργεντινής, αλλά και η δέκατη τέταρτη της Ολλανδίας.

Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα της κατάταξης της FIFA:

