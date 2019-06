Nations League: Η γκολάρα του Κριστιάνο δεν θα έπρεπε να μετρήσει με τους νέους κανονισμούς! (video)

Φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο έφερε το προβάδισμα της Πορτογαλίας στον αποψινό ημιτελικό του φάιναλ φορ του πρώτου Nations League κόντρα στην Ελβετία.

Το ρολόι σημάδεψε το εικοστό πέμπτο λεπτό όταν ο Πορτογάλος αστέρας έστησε την μπάλα και με μια αριστουργηματική εκτέλεση φάουλ από μακρινή απόσταση έβαλε σε θέση οδηγού την ομάδα του Φερνάντο Σάντος.

Ωστόσο, με τους νέους κανονισμούς που ισχύουν από την 1η Ιουνίου, το τέρμα δεν θα έπρεπε να μετρήσει.

Κι αυτό γιατί οι Πορτογάλοι είχαν τοποθετήσει δύο ποδοσφαιριστές (Πέπε, Ουίλιαμ Καρβάλιο) ανάμεσα στο ελβετικό τείχος, ώστε να το διασπάσουν κάτι που σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς απαγορεύεται!

Πλέον, κανείς επιτιθέμενος δεν μπορεί να βρίσκεται σε ακτίνα ενός μέτρου από το τείχος, κάτι που σημαίνει ότι ο Γερμανός διαιτητής Φέλιξ Μπριχ θα έπρεπε να ακυρώσει το τέρμα, κάτι που παρέλειψε να εφαρμόσει!

Δείτε το υπέροχο τέρμα του Πορτογάλου:

Cristiano Ronaldo just scored this beauty. What a great free-kick. 🔥🔥 pic.twitter.com/2hso5BwU6V

— World Cup (@FlFAWC2018) June 5, 2019