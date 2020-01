Η FIBA αποχαιρετά τον Στερν: «Από τους κορυφαίους ηγέτες και μεταρρυθμιστές»

Για έναν από τους μεγαλύτερους ηγέτες και μεταρρυθμιστές στην κοινωνία των σπορ κάνει λόγο η FIBA στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της για την απώλεια του Ντέιβιντ Στερν, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, καθώς ηγήθηκε του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο σε μια εποχή που το άθλημα απόλαυσε πρωτοφανή ανάπτυξη.

Ο πρώην κομισάριος του ΝΒΑ, από τα μέσα Δεκεμβρίου έδινε άνισο αγώνα έπειτα από εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη. Υποβλήθηκε σε λεπτή χειρουργική επέμβαση ωστόσο ο οργανισμός του δεν άντεξε και έφυγε από τη ζωή προκαλώντας θλίψη στον κόσμο του ΝΒΑ και στο χώρο του μπάσκετ γενικότερα.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία επισημαίνει: «Ενα σημαντικό μέρος της κληρονομιάς που άφησε, και το οποίο σχετίζεται με το διεθνές μπάσκετ, ήταν η συμμετοχή των παικτών του NBA στις Εθνικές ομάδες. Δουλεύοντας μαζί με τον Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς, τον τότε Γενικό Γραμματέα της FIBA, οι προσπάθειες του Στερν άνοιξαν το δρόμο στους σούπερ σταρ του ΝΒΑ να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1992 στη Βαρκελώνη. Η ομάδα των ΗΠΑ του 1992, με το παρατσούκλι Dream Team, τροφοδότησε το παγκόσμιο ενδιαφέρον για το μπάσκετ. Μιλώντας στο κεντρικό γραφείο της FIBA, κατά τη διάρκεια της τελετής εισαγωγής του στο Hall of Fame της FIBA το 2016, ο Στερν δήλωνε: Είμαι περήφανος για τη συνεργασία μου με τον Μπόρισλαβ Στάνκοβιτς που είχε στόχο να ενώσει και να ενισχύσει το μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Ντέιβιντ Στερν επέβλεψε την ανάπτυξη του NBA σε μία διοργάνωση που είδε τα παιχνίδια της να μεταδίδονται σε περισσότερες από 200 χώρες και σε περισσότερες από 40 γλώσσες».

Ο γενικός γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, δήλωσε: «Η διεθνής οικογένεια του μπάσκετ είναι βαθιά λυπημένη από την απώλεια του Ντέιβιντ Στερν. Η FIBA θα είναι πάντα ευγνωμονούσα σε έναν μεγάλο ηγέτη του μπάσκετ, που έδειξε αταλάντευτη αφοσίωση στην παγκοσμιοποίηση του αθλήματός μας και τη συνεχή στήριξη των εθνικών ομάδων».

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Ντέιβιντ Στερν εισήχθη στο Naismith Memorial Hall of Fame το 2014 και στο Hall of Fame της FIBA το 2016.

One of sport’s greatest leaders and innovators and a longtime friend of @FIBA, former @NBA Commissioner David Stern has died. He was 77.https://t.co/MF8l2goEPp

— FIBA media (@FIBA_media) January 1, 2020