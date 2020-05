«Η ευκολότερη συμφωνία που έκανα ποτέ» – ΦΩΤΟ

Συνέντευξη στην γνωστή αγγλική εφημερίδα «The Sun» παραχώρησε ο Τιμούρ Κετσπάγια.

Μέρος από τις δηλώσεις του:

«Είναι πολύ πιο εύκολο για ένα σύλλογο απ’ το Λονδίνο παρά για τη Νιούκαστλ. Αν θέλετε να φέρετε έναν παίκτη στη Νιούκαστλ που θα κάνει τη διαφορά, θα πρέπει να πληρώσετε διπλά για την υπογραφή του» σημείωσε ο Τιμούρ Κετσπάγια, αναφερόμενος και στο ενδεχόμενο ότι μπορεί να φτάσει και στην ψηλότερη δυνατή θέση η ομάδα στην Πρέμιερ Λιγκ μετά από αυτή την αλλαγή στα διοικητικά, αλλά και να… στραβώσει κάτι.

Την αισιοδοξία του, όμως, ότι η Νιούκαστλ μπορεί να είναι στις ομάδες ελίτ της Πρέμιερ Λιγκ την εξέφρασε ο Τιμούρ Κετσπάγια, όπως έγινε και με τη Μάντσεστερ Σίτι προ ετών. Μάλιστα δε, παρατήρησε περί αυτού και τη σημαντική συνεισφορά των φιλάθλων της Νιούκαστλ, οι οποίοι σε κάθε αγώνα έχουν 50 χιλιάδες περίπου στις κερκίδες.

«Μου άρεσε πολύ η ζωή στο Νιούκαστλ. Είχα λάβει ένα τηλεφώνημα και μου έλεγαν πως ενδιαφέρονταν για εμένα. Τους είπα τότε αν σας ενδιαφέρω ελάτε στην Αθήνα και θα μιλήσουμε και η απάντηση ήταν πως ήδη βρίσκονταν στην Αθήνα. Έμεινα έκπληκτος. Ο πρόεδρος ήταν εκεί μαζί με τους τεχνικούς διευθυντές. Τέσσερα ή πέντε άτομα. Μιλήσαμε στο ξενοδοχείο και υπογράψαμε την ίδια ώρα. Ήταν η ευκολότερη συμφωνία που έκανα ποτέ» ανέφερε ο Τιμούρ Κετσπάγια για το πως έγινε η μεταγραφή του στη Νιούκαστλ.

Ερωτηθείς να αναφερθεί στον τότε ιδιοκτήτη της Αγγλικής ομάδας, Mike Ashley, όπου μαζί του η Νιούκαστλ υποβιβάστηκε δύο φορές, ο Τιμούρ Κετσπάγια απάντησε «Δεν θεωρώ πως ήθελε το κακό της ομάδας. Έβαλε λεφτά αλλά δεν ήταν αρκετά».

Newcastle legend Ketsbaia warns incoming Saudi owners they will pay DOUBLE to convince top stars to move to North Easthttps://t.co/WziWNHjNB0

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 2, 2020