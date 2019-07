Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού με Βικτόρια Πλζεν – Αυτός παίρνει τη θέση του παροπλισμένου Φορτούνη (pic)

Με τον Ματιέ Βαλμπουενά να παίρνει τη θέση του τραυματία, Κώστα Φορτούνη, πίσω από τον σέντερ φορ, Μιγκέλ Άνχελ Γκερέρο, παρατάσσει τον Ολυμπιακό στο αποψινό παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλζεν ο Πέδρο Μαρτίνς.

Στην πρώτη επίσημη υποχρέωση της νέας χρονιάς, η ανανεωμένη ομάδα του Πειραιά επιδιώκει να ξεπεράσει τις παγίδες που κρύβει το παιχνίδι στη Τσεχία και στοχεύει σε αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να έχει την τύχη στα χέρια του στη ρεβάνς στο «Γελωργιος Καραϊσκάκης» την ερχόμενη βδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-2-3-1. Ο Σα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Ελαμπντελαουί, Σεμέδο, Παπαδόπουλο και Τσιμίκα να αποτελούν την τετράδα της άμυνας από δεξιά προς αριστερα.

Στον άξονα θα παίξουν οι Γκιλιέρμε και Μπουχαλάκης, στην κορυφή της επίθεσης ο Γκερέρο και πίσω του οι Βαλμπουενά, Ποντένσε και Γιώργος Μασούρας.

Στον πάγκο θα βρίσκεται ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, με τον Φιορίν Ντουρμισάι να μένει εκτός αποστολής, όπως και ο Λεονάρντο Κούτρης.

Δείτε τις επιλογές του Πέδρο Μαρτίνς: Σα, Ελαμπντελαουί, Σεμέδο, Παπαδόπουλος, Τσιμίκας, Γκιλιέρμε, Μπουχαλάκης, Ποντένσε, Βαλμπουενά, Γιώργος Μασούρας, Γκερέρο

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν! / The line-up for today’s match against @fcviktorkaplzen! 🔴⚪️#Οlympiacos #UCL #VIKOLY #LineUp @ChampionsLeague pic.twitter.com/AoX7pd4uzF

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 23, 2019