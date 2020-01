Η ελίτ του παγκοσμίου τένις μάζεψε 5 εκατ. δολάρια για τους πυροπαθείς στην Αυστραλία

O αγώνας της ανακούφισης των πυροπαθών της Αυστραλίας (Rally For Relief) που ολοκληρώθηκε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο στο «Rod Laver Arena» της Μελβούρνης έστειλε δυνατά μηνύματα σε όλο τον πλανήτη και κατάφερε να συγκεντρώσει ένα σεβαστό ποσό που θα αποδοθεί σε όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη χώρα.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Νικ Κύργιος, ο Ραφαέλ Ναδάλ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Ρότζερ Φέντερερ, ο Ντομινίκ Τιμ, ο Αλεξάντερ Σβέρεφ, η Σερένα Ουίλιαμς, η Καρολίν Βοσνιάκι, η Ναόμι Οσάκα και η Κοκό Γκάουφ έλαβαν μέρος στο φιλανθρωπικό γκαλά που ήταν μια γιορτή του τένις στην οποία συγκεντρώθηκαν σχεδόν πέντε εκατομμύρια δολάρια, για τα θύματα των πυρκαγιών της Αυστραλίας.

Η ελίτ του παγκοσμίου τένις ένωσε τις δυνάμεις της για την ανακούφιση των θυμάτων. Όλα τα εισιτήρια κόστιζαν πενήντα εννέα δολάρια και όλα τα έσοδα διατέθηκαν για τον φιλανθρωπικό σκοπό. Η «Rod Laver Arena» γέμισε ασφυκτικά με τους φίλους του τένις να βλέπουν από κοντά τους αστέρες του παγκοσμίου τένις.

Η βραδιά κορυφώθηκε με αγώνα επίδειξης ανάμεσα σε δυο ομάδες, την ομάδα της Σερένα Ουίλιαμς και την ομάδα της Καρολίν Βοσνιάκι και ολοκληρώθηκε με ένα σετ μεταξύ του Ρότζερ Φέντερερ και του Νικ Κύργιου στο οποίο νίκησε ο Ελβετός με 7-6 (6).

Σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωση έγιναν πολλές επώνυμες και ανώνυμες δωρεές, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 4.826.014 δολάρια, ενώ συγκινητική ήταν η στιγμή όπου ο Ραφαέλ Ναδάλ ανακοίνωσε πως μαζί με τον Ρότζερ Φέντερερ θα προσφέρουν 250.000 δολάρια.

Firefighter Deb & @RafaelNadal is the doubles partnership we all want right now 🙌#RallyForReliefpic.twitter.com/EL9N4PD8hm

— ATP Tour (@atptour) January 15, 2020