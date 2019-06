Η χρυσή βίβλος του Champions League – Έκτη φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης η Λίβερπουλ (pic)

Η Λίβερπουλ επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης δεκατέσσερα χρόνια μετά το έπος της Κωνσταντινούπολης πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του έκτου Champions League και Πρωταθλητριών στην ιστορία της.

Η νίκη επί της Τότεναμ με 2-0 στον τελικό της Μαδρίτης έφερε τους «κόκκινους» στην τρίτη θέση των ομάδων με τις περισσότερες κατακτήσεις στην Ευρώπη καθώς πλέον υπερέχουν της Μπάγερν και της Μπαρτσελόνα που έχουν από πέντε, ενώ πλησίασαν ακόμη περισσότερο τη Μίλαν των επτά ευρωπαϊκών.

Παραμένει, και θα παραμείνει βεβαίως για πολλά χρόνια ακόμη, μόνη πρώτη η Ρεάλ Μαδρίτης των δεκατριών κατακτήσεων.

Οι τροπαιούχοι του Champions League:

13 Κύπελλα: Ρεάλ Μαδρίτης

7 Κύπελλα: Μίλαν

6 Κύπελλα: Λίβερπουλ

5 Κύπελλα: Μπάγερν, Μπαρτσελόνα

4 Κύπελλα: Αγιαξ

3 Κύπελλα: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ιντερ

2 Κύπελλα: Πόρτο, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Νότιγχαμ

1 Κύπελλο: Αστον Βίλα, Ντόρτμουντ, Σέλτικ, Ερυθρός Αστέρας, Φέγενορντ, Αμβούργο, Μαρσέιγ, Αϊντχόφεν, Τσέλσι, Στεάουα

