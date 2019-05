Η Αστον Βίλα στη Premier League με θρίαμβο στον τελικό των 200 εκατομμυρίων ευρώ! (videos/pics)

Την περασμένη σεζόν η Αστον Βίλα έφτασε μέχρι την πηγή αλλά δεν ήπιε απ’ το νερό πολυτελείας που προσφέρει ο τελικός των πλέι οφ της Championship καθώς ηττήθηκε από τη Φούλαμ.

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ όμως δεν έκανε το ίδιο λάθος για δεύτερη σερί σεζόν. Εφτασε ξανά μέχρι τον αποκαλούμενο «τελικό των διακόσιων εκατομμυρίων ευρώ» και τούτη τη φορά θριάμβευσε (2-1) επί της Ντέρμπι Κάουντι που ήπιε το πικρό ποτήρι.

Η Αστον Βίλα όχι μόνο πήρε το τρίτο εισιτήριο (μετά τις Νόριτς και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ) που οδηγεί στην ιλουστρασιόν Premier League αλλά εξασφάλισε και εγγυημένα έσοδα τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ από τηλεοπτικά δικαιώματα κι άλλες πηγές.

Αν μάλιστα οι «χωριάτες» κατορθώσουν και δεν υποβιβαστούν κατά την πρώτη τους σεζόν στην Premiership, τότε τα έσοδά τους θα εκτοξευτούν ξεπερνώντας ακόμη και τα 340 εκατομμύρια ευρώ!

Aston Villa will return to the @PremierLeague for the 2019/20 season! 🏆 #AVFC pic.twitter.com/XfWq6edKY9

Μια κεφαλιά ψαράκι του Ελ Γκάζι στο 44ο λεπτό κι άλλη μια κεφαλιά του ΜακΓκιν στο 59ο, έπειτα από τραγικό λάθος του Ολλανδού γκολκίπερ Ρους, έδωσε σαφές προβάδισμα ανόδου στην Αστον Βίλα, που αγχώθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο χάρη στο γκολ του Μάριοτ στο 81ο λεπτό αλλά έμεινε όρθια παρά την πίεση της Ντέρμπι.

Η Αστον Βίλα επέστρεψε στην Premier League έπειτα από απουσία τριών ετών (είχε υποβιβαστεί το 2015-16), αφήνοντας την πικραμένη Ντέρμπι να περιμένει άλλον έναν χρόνο μήπως και επανέλθει στη μεγάλη αγγλική κατηγορία, όπου έχει να αγωνιστεί από τη σεζόν 2007-08.

Στις εξέδρες του κατάμεστου «Γουέμπλεϊ», παρουσία 85.826 θεατών, βρέθηκε και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής της Αστον Βίλα.

Και προφανώς πανηγύρισε με τη ψυχή του τον προβιβασμό της αγαπημένης του ομάδας έχοντας μάλιστα στο πλευρό του τον Νορβηγό θρύλο της Βίλα, Τζον Κάριου.

He led us back to where we belong, in front of royalty. 👑

Arise, Sir Dean Smith! 💜#AVFC pic.twitter.com/kZAKXSdXBQ

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 27, 2019