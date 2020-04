Η Άρσεναλ προσφέρει 30.000 γεύματα στην τοπική κοινότητα

Η Άρσεναλ θα διαθέσει περισσότερα από 30.000 δωρεάν γεύματα καθώς και προϊόντα υγιεινής σε ευάλωτους ανθρώπους της τοπικής κοινότητας, στο πλαίσιο αντίδρασης στην πανδημία του κορωνοϊού, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Premier League.

Ο σύλλογος του Βόρειου Λονδίνου δεσμεύτηκε επίσης να δωρίσει 100.000 λίρες (124.000 δολάρια) σε τοπικούς οργανισμούς και άλλες 50.000 λίρες σε ένα ταμείο κρίσης για την αντιμετώπιση του επικίνδυνου ιού.

«Η Άρσεναλ ενώνει τις δυνάμεις της με την Εκκλησία για να παραδώσει 15 τόνους προμηθειών έκτακτης ανάγκης στο Ίσλινγκτον», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας.

We're proud to work with @H15Church and @IslingtonBC to deliver 15 tonnes of emergency supplies into Islington



— Arsenal (@Arsenal) April 10, 2020