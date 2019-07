Η αποστολή του Ολυμπιακού για τη ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν, ποιος θα πάρει τη θέση του Αβραάμ στην άμυνα (video)

Μετά το τέλος της προπόνηση της Δευτέρας (29/07) στου Ρέντη, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς, ανακοίνωσε (όπως αναμενόταν) την αποστολή των Πειραιωτών ενόψει της ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν αύριο Τρίτη (30/7, 21:30) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.

Στην τελευταία προπόνηση των Πειραιωτών οι Αβραάμ Παπαδόπουλος και Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά.

Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, ο Ίβηρας τεχνικός ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας η οποία αποτελείται από είκοσι ποδοσφαιριστές.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν. / The squad players selected ahead of the match against @fcviktorkaplzen. 🔴⚪️⚽️ #olympiacos #UCL #OLYVIK #squadlist @ChampionsLeague pic.twitter.com/ohLo4SN0z8

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 29, 2019