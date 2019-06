Η απορία του Τσιτσιπά μετά το Roland Garros: «Γιατί νιώθω ότι ξαφνικά όλοι παρακολουθούν τένις;» (pic)

Mετά από επική μάχη που διήρκεσε πέντε ώρες και εννέα λεπτά ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπέκυψε στην εμπειρία και τα τεράστια αποθέματα ενέργειας του Σταν Βαβρίνκα, χάνοντας στο νήμα την πρόκριση για την οκτάδα του Roland Garros.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, μία μέρα μετά τον αποκλεισμό του από το γαλλικό όπεν, έγραψε στο twitter για το ενδιαφέρον που υπάρχει πλέον για το τένις.

«Γιατί νιώθω ότι ξαφνικά όλοι παρακολουθούν τένις;», ήταν η ιδιαίτερη απορία του 21χρονου πρωταθλητή, μια ημέρα μετά τον εκπληκτικό αγώνα με τον Σταν Βαβρίνκα στο Roland Garros.

Δείτε την ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά:

Why do I feel like suddenly everyone’s watching tennis?

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) June 3, 2019