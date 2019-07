H πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του Πεδουλάκη για τον Παναθηναϊκό είναι γεγονός! (pic)

Ο Ταϊρίς Ράις είναι η πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή του Αργύρη Πεδουλάκη για τον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός γκαρντ έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας τους, η οποία θα έχει διάρκεια για ένα χρόνο.

Την περσινή σεζόν, ο Ράις αγωνίστηκε στην Μπάμπεργκ μετρώντας 16,4 πόντους, 4,4 ασίστ και 2,4 ριμπάουντ ανά αγώνα και κερδίζοντας το βραβείο του MVP του Basketball Champions League.

Επίσης, ο Ράις έχει αγωνιστεί σε Μπάγερν Μονάχου, Χίμκι και Μπαρτσελόνα, ενώ η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε από την Ελλάδα και τον Πανιώνιο, την σεζόν 2009-2010.

📝 Former CHAMP @ReseRice4 is headed to @paobcgr

👀 https://t.co/76a6Sb26ZF#GameON pic.twitter.com/I0fEcll5HD

— EuroLeague (@EuroLeague) July 1, 2019