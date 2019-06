H πρώτη αντίδραση του Ναδάλ μετά το δωδέκατο: «Είναι απίστευτο, δεν μπορώ να το εξηγήσω» (video)

Για όσο καιρό αποφασίσει ο ίδιος, ο Ράφα Ναδάλ θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στη χωμάτινη επιφάνεια του τένις.

Ο Ισπανός σούπερ σταρ νίκησε τον Ντομινίκ Τιμ με 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 και κατέκτησε το δωδέκατο Roland Garros στην καριέρα του και μάλιστα σε ισάριθμους τελικούς.

Μετά την κατάκτηση του τίτλου ο Ράφα Ναδάλ τόνισε ότι ελπίζει να γυρίσει στο Παρίσι και μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Αυστριακό αντίπαλο του.

«Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Οταν έπαιξα για πρώτη φορά εδώ, δεν θα μπορούσα να φανταστώ τι θα συμβεί, σας ευχαριστώ όλους», είπε ο 33χρονος μετά την κατάκτηση του δέκατο όγδοου major τίτλου στην καριέρα του.

Ο Ισπανός επέλεξε να μην πει πολλά πράγματα και αφού ευχαρίστησε την οικογένεια, την ομάδα του και τους εκλεκτούς προσκεκλημένους που έδωσαν ξανά το «παρών» για να τον δουν, είπε απίστευτα λόγια για τον φιναλίστ, Ντόμινικ Τιμ:

«Είσαι ένας από τους καλύτερους στο τουρ, είσαι πάντα με το χαμόγελο, δουλεύεις πολύ, είσαι καλός άνθρωπος, ευχαριστώ, είσαι έμπνευση για μένα. Ξέρω πόσο σκληρό είναι να χάνεις σε τελικούς. Αν ήταν να χάσω, θα ήθελα να χάσω από σένα. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον».

