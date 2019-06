H ΠΑΕ Αρης αποκαλύπτει ένα μεγάλο σχέδιο που προκαλεί ενθουσιασμό: «Το σπίτι μας προσεχώς» (pics)

View this post on Instagram

Πρόκειται να παω τα πραγματα στο επόμενο επίπεδο.μαγκια ειναι να εισαι αληθινός ανάμεσα σε τόσους ψεύτες!Δουλευε στην σιωπή και ασε την επιτυχία σου να κάνει τον θόρυβο#soon#together we rise#mono Aris#vamos#