H Νιούπορτ άντεξε 51 λεπτά, χαλαρά στους «8» του FA Cup η Σίτι (video)

Η έκπληξη του κυπέλλου Αγγλίας από τη League Two, δεν θα μπορούσε παρά να σταματήσει πάνω στη Μάνστεστερ Σίτι.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα νίκησε 4-1 εκτός έδρας τη Νιούπορτ Κάουντι και σφράγισε το εισιτήριο στην προημιτελική φάση του θεσμού, αλλά η πρόκριση ήρθε πολύ πιο δύσκολα απ΄ όσο δείχνει το σκορ.

PEP 💬 “It was a really tough game.

“They scored a late goal which is typical of these kinds of games but @PhilFoden scored a great goal.

“Big congratulations to him. Big compliment to the guys today.”#ncafcvcity 🔵 #mancity pic.twitter.com/YWuoDoxXnx

