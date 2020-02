H Λίβερπουλ βρήκε το μάστορα της, με ρεσιτάλ Χάλαντ η Ντόρτμουντ

Tο Champions League επέστρεψε με τη φάση των «16» με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο!

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έριξε στο καναβάτσο την κάτοχο του τίτλου Λίβερπουλ χάρη στο γρήγορο γκολ του Σαούλ από το τέταρτο μόλις λεπτό και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης, ενώ εντυπωσιακό ήταν το δεύτερο ραντεβού της βραδιάς, καθώς στη Γερμανία η Ντόρτμουντ με τον απίστευτο Χάλαντ που πέτυχε δύο ακόμη γκολ γράφοντας ιστορία, νίκησε 2-1 την Παρί Σεν Ζερμέν και θα πάει στη ρεβάνς στο Παρίσι έχοντας τον πρώτο λόγο.

Η μεταμορφωμένη, σε σχέση με την εικόνα της στην La Liga, Ατλέτικο Μαδρίτης, υποχρέωσε την Λίβερπουλ στην δεύτερη ήττα της σε όλες τις διοργανώσεις (η πρώτη από τη Νάπολι την φάση των ομίλων) από την έναρξη της περιόδου.

Το γκολ του Σαούλ στο τέταρτο λεπτό, μετά τη σύγχυση στα καρέ των «κόκκινων», χάρισε στους «ροχιμπλάνκος» τη μεγάλη νίκη με 1-0 επί των πρωταθλητών Ευρώπης στο «Μετροπολιτάνο» και ταυτόχρονα το προβάδισμα για την πρόκριση στους προημιτελικούς του Champions League. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 11 Μαρτίου στο «Άνφιλντ».

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε, μετά το γκολ που πέτυχε στο ξεκίνημα του ματς διαχειρίστηκε άψογα το ματς και μπορεί να κινδύνεψε σε δύο περιπτώσεις στο δεύτερο μέρος από την κεφαλιά του Σαλάχ και το σουτ του Χέντερσον, αλλά σε γενικές γραμμές εξουδετέρωσε τα ατού των αντιπάλων κι έφτασε απόλυτα δίκαια στη νίκη.

Ατλέτικο Μαδρίτης (Σιμεόνε): Ομπλακ – Βερσάλικο, Σάβιτς, Φελίπε, Λόντι (Βιτόλο) – Κόκε, Τόμας, Λεμάρ (46′ Γιορέντε), Σαούλ – Κορέα (77′ Ντιέγκο Κόστα), Μοράτα (70′ Βιτόλο)

Λίβερπουλ (Κλοπ): Αλισον – Αλεξάντερ-Αρνολντ, Φαν Ντάικ, Γκόμεζ, Ρόμπερτσον – Φαμπίνιο, Χέντερσον (80′ Μίλνερ), Βαϊνάλντουμ – Σαλάχ (72′ Τσάμπερλεϊν), Φιρμίνο, Μανέ (46′ Οριγκί)

5 – Only Antoine Griezmann (6) has scored more goals in the Champions League knockout phase for Atlético Madrid than Saúl Ñíguez (5). Opener. pic.twitter.com/dJSCPF5Gpm

Ο Έρλινγκ Χάλαντ έβαλε «φαρδιά πλατιά» την υπογραφή του στην πρώτη αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Παρί Σεν Ζερμέν στην φάση των «16» του Champions League.

Ο Νορβηγός στράικερ εξακολουθεί να «πυροβολεί» κατά ριπάς από τον Ιανουάριο, όταν κι εντάχθηκε στο δυναμικό των Βεστφαλών, καθώς με τα δύο γκολ που πέτυχε το βράδυ της Τρίτης στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» βοήθησε την Μπορούσια να πάει τη νίκη με 2-1 και να αποκτήσει το προβάδισμα έναντι των Γάλλων για πρόκριση στους προημιτελικούς της διοργάνωσης.

Στην επιστροφή του στην ενδεκάδα της Παρί μετά τον τραυματισμό του, ο Νεϊμάρ ισοφάρισε στο 75΄, αλλά δύο λεπτά μετά ο Χάλαντ με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα (είχε ανοίξει το σκορ στο 65΄) έδωσε τη νίκη στη Ντόρτμουντ.

Αυτό ήταν το δέκατο φετινό γκολ του τρομερού Νορβηγού στο Champions League, σε επτά μόλις εμφανίσεις, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στη διοργάνωση! Φυσικά σκόραρε και στο ντεμπούτο του με τη Ντόρτμουντ στο Champions League.

Ντόρτμουντ (Φαβρ): Μπούρκι, Πίστσεκ, Χούμελς, Τζαγκαντού, Χακίμι, Βίτσελ, Τσαν, Γκερέιρο, Σάντσο (90΄ Σμέλτσερ), Τοργκάν Αζάρ (68΄ Ρέινα), Χάαλαντ

Παρί Σεν Ζερμέν (Τούχελ): Νάβας, Μενιέ, Τιάγκο Σίλβα, Κιμπέμπε, Κουρζαουά, Βεράτι, Μαρκίνιος, Γκουεγέ, Νεϊμάρ, Εμπαπέ, Ντι Μαρία (77΄ Σαράμπια)

10 – Erling Haaland is only the second teenager to score 10 Champions League goals, after Kylian Mbappé (13), and is the first teenager to score 10 in a single campaign in the competition. Unstoppable. pic.twitter.com/7JgMuGrZBA

— OptaJoe (@OptaJoe) February 18, 2020