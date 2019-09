H ατάκα του Μπέκαμ για το νέο γήπεδο της Τότεναμ που δεν πίστεψαν οι δημοσιογράφοι (video)

Tην ατάκα που του μετέφερε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, έχοντας μείνει έκθαμβος από το νέο γήπεδο της Τότεναμ, αποκάλυψε ενώπιον των δημοσιογράφων ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο!

Ο Αργεντινός προπονητής των «σπιρουνιών» που είδε την ομάδα του να φτάνει εύκολα στο τελικό 4-0 και μάλιστα από το πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας, είχε συνομιλία με τον Άγγλο σούπερ σταρ, ο οποίος παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση, το μεσημέρι του Σαββάτου.

«Μου είπε μακάρι να έπαιζα για την ομάδα σου σε αυτό το σπουδαίο γήπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ποτσετίνο και οι δημοσιογράφοι χρειάστηκαν διευκρίνιση μήπως δεν κατάλαβε ακριβώς τα λόγια του.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Spurs boss Mauricio Pochettino reveals David Beckham’s wish after the former England captain saw Tottenham Hotspur’s thrash Crystal Palace:

“I wish I could play for Tottenham!” 👀

[@HaytersTV]#THFC #COYSpic.twitter.com/nTl4k1nI5D

— Last Word On Spurs🎙 (@LastWordOnSpurs) September 14, 2019