Γυναικείο ποδόσφαιρο: Ενας σκληρός αγώνας πίστης και ισότητας που οδήγησε στην ανοδική εξέλιξη (pics)

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Είκοσι ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα του 1921, η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία απαγόρευσε την διεξαγωγή αγώνων μεταξύ γυναικών.

Εβαζε έτσι απότομο φρένο στην εξέλιξη του γυναικείου ποδοσφαίρου, το οποίο είχε καταφέρει να μαζέψει μέχρι και πενήντα χιλιάδες φιλάθλους σε ένα παιχνίδι, ειδικά στην διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τότε που οι γυναίκες κάλυπταν με επιτυχία την απουσία των ανδρών και, ταυτόχρονα, μάζευαν χρήματα για να ενισχυθεί το μέτωπο. Το αδικαιολόγητο εμπάργκο, στηριζόμενο μεταξύ άλλων στην ανόητη (ιατρική) άποψη ότι «το ποδόσφαιρο είναι επικίνδυνο για την σωματική ακεραιότητα των γυναικών», κράτησε πενήντα ολόκληρα χρόνια.

Και αποτυπώνει ανάγλυφα τα εμπόδια που διαχρονικά συνάντησε το γυναικείο ποδόσφαιρο για να μπορέσει να καθιερωθεί και να διεκδικήσει το δικό του κομμάτι στην (όλο και πιο γευστική) οικονομική πίτα που γεννά το λαοφιλέστερο άθλημα στον πλανήτη.

Ενα άθλημα που δεν είναι αποκλειστικά ανδρικό, όπως πολλοί θέλουν να πιστεύουν. Το πολύ πετυχημένο Παγκόσμιο Κύπελλο της Γαλλίας, το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή (7/7, 18:00) με τον τελικό των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ολλανδία, είναι μια τρανή απόδειξη αυτής της εξέλιξης.

45 – The @Oranjevrouwen will play their first #FIFAWWC final exactly 45 years after the Dutch men’s team played its first World Cup final (July 7, 1974). Orange. #NED pic.twitter.com/5Mpq5wCCZD — OptaJohan (@OptaJohan) July 7, 2019

Οι διαφορές, βεβαίως, παραμένουν χαώδεις. Το Μουντιάλ ανδρών της Ρωσίας μοίρασε 702 εκατομμύρια ευρώ στους ποδοσφαιριστές, ενώ αυτό της Γαλλίας θα μοιράσει μόλις 44 στις παίκτριες.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία πήρε από την FIFA ένα μπόνους ύψους 33,8 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η αντίστοιχη νικήτρια στα γήπεδα της Γαλλίας θα πάρει μόλις 3,5 εκατομμύρια.

Η Νορβηγίδα Αντα Χέγκερμπεργκ, πρώτη γυναίκα που πήρε «Χρυσή Μπάλα» ως η κορυφαία ποδοσφαιριστής στα ευρωπαϊκά γήπεδα, δεν έδωσε το παρών στο Μουντιάλ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διακρίσεις βάσει φύλου.

Η ομοσπονδία της χώρας της αντέδρασε και «ισοφάρισε» τα χρήματα που παίρνουν διεθνείς, άνδρες και γυναίκες, αλλά παρ’ όλα αυτά η Χέγκερμπεργκ δεν πήρε πίσω την απόφαση της για αποχή.

Ιστορική διαμάχη

Οι παίκτριες της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, της πιο επιτυχημένης εθνικής ομάδας όλων των εποχών (τρία Μουντιάλ και τέσσερα χρυσά ολυμπιακά μετάλλια), δίνει εδώ και τρεις μήνες τον πιο σημαντικό αγώνα της ιστορίας της.

Στις 8 Μαρτίου, ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας, 28 παίκτριες της κατήγγειλαν σε δικαστήριο του Λος Αντζελες την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, για εργασιακή διάκριση βάσει φύλου.

Ζητούν ίση (οικονομική) αντιμετώπιση με τα μέλη της ανδρικής ομάδας και, πριν από λίγες ημέρες, πέτυχαν η ομοσπονδία να δεχθεί να συζητήσει, μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ενας διαρκής αγώνας για την ισότητα και στο ποδόσφαιρο, ο οποίος αποδίδει καρπούς, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς.

Η εθνική ομάδα της Τζαμάικα, η οποία κατέφερε να προκριθεί στα τελικά του Μουντιάλ, ταξίδεψε στην Γαλλία με προσωπικά έξοδα της Σεντέλα Μάρλεϊ, κόρη του θρυλικού Μπομπ, αφού η ομοσπονδία αποφάσισε πριν από εννέα χρόνια να πάψει να χρηματοδοτεί την γυναικεία εθνική ομάδα.

2 – USA are looking to retain the #FIFAWWC having won it in 2015, beating Japan 5-2 in the final; only Germany have previously won back to back tournaments in 2003 & 2007. Holders. #USANED pic.twitter.com/HU5def76UH — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2019

Επαγγελματίες «ερασιτέχνες»

Ερευνα της Διεθνούς Ενωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (FIFpro) δείχνει ότι, με το τέλος του 2017, το 49% των παικτριών ανά τον κόσμο δεν πληρώνονται για την δουλειά τους ως ποδοσφαιριστές.

Ανάμεσα σε αυτές που πληρώνονται, το 60% βγάζει από ένα έως 600 δολάρια τον μήνα. Το 28% των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών δεν έχουν ακόμα γραπτό συμβόλαιο, ενώ το 61% των παικτριών με παιδιά, δεν πήρε άδεια εγκυμοσύνης.

Οι αριθμοί είναι σκληροί, αλλά πραγματικοί. Κόντρα σε αυτούς, αλλά και στην γενικευμένη άποψη ότι «τα κορίτσια δεν κάνουν για το ποδόσφαιρο», η γυναίκα αντιστέκεται.

Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2017 στην Ολλανδία, η οικοδέσποινα εθνική ομάδα που κατέκτησε εντέλει το τρόπαιο, έκανε sold out σε όλα της τα παιχνίδια.

Η τηλεθέαση του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ευρώπη έχει ανέβει κατά 20%, οι παίκτριες με δελτίο έχουν ανέβει κατά 7%, ενώ το ποσοστό παικτριών, επαγγελματιών και ημί – επαγγελματιών, έχει ανέβει κατά 25%.

Σταδιακή είναι η άνοδος των προπονητριών και γυναικών διαιτητών, έξι χώρες στην Ευρώπη έχουν πάνω από εκατό χιλιάδες δηλωμένες παίκτριες (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Ολλανδία και Σουηδία) και, συνολικά, περίπου 28 εκατομμύρια γυναίκες παίζουν ποδόσφαιρο σε 180 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Οι αριθμοί, σε σχέση με τους άνδρες, είναι ακόμα πάρα πολύ μικροί. Αποτελούν, όμως, την επιβεβαίωση της εξάπλωσης ενός φαινομένου που κατακτά πλέον και όλους τους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι οφείλουν να έχουν και γυναικεία ομάδα. Τελευταίο παράδειγμα, ο κορυφαίος στην ήπειρο, η Ρεάλ Μαδρίτης.

8 – @oranjevrouwen are the eighth different team to participate in the Women’s World Cup final – the only European nations to win the trophy are Germany (2003 & 2007) & Norway (1995). Fearless. #FIFAWWC #USANED pic.twitter.com/AEOO7Fsnx3 — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2019

Πηγή: ethnos.gr