Grand Prix Βελγίου: Επιστροφή στις pole position για Λεκλέρκ και Ferrari (video/pic)

Την τρίτη pole position της καριέρας του στη Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε ο Σαρλ Λεκλέρκ στο βελγικό γκραν πρι.

Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά που πραγματοποιήθηκαν σήμερα (31/8) στην πίστα του Σπα και έφτασε τις τρεις pole position στη διάρκεια του 2019, ύστερα από αυτές που πήρε στα γκραν πρι του Μπαχρέιν και της Αυστρίας.

Δίπλα στον Λεκλέρκ στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα βρίσκεται ο Σεμπάστιαν Φέτελ με τη δεύτερη Ferrari, δείχνοντας ότι η συγκεκριμένη πίστα ταιριάζει στις δυνατότητες του μονοθεσίου των «κόκκινων».

Η Mercedes «κλείδωσε» τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης, με τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ξεπέρασε το ατύχημα που είχε στο τρίτο μέρος των ελεύθερων δοκιμαστικών, να κατατάσσεται τρίτος και τον Μπότας να παίρνει την τέταρτη θέση.

Ο Μαξ Φερστάπεν που αντιμετώπισε κάποια μικροπροβλήματα με το μονοθέσιο του έκλεισε την πεντάδα, με τους Ντάνιελ Ρικιάρντο, Νίκο Χούλκενμπεργκ, Κίμι Ραϊκόνεν, Σέρχιο Πέρεθ και Κέβιν Μάγκνουσεν να συμπληρώνουν τη δεκάδα.

Η στιγμή της σύγκρουσης του Χάμιλτον στο FP3:

The moment final practice ended in the wall for Lewis Hamilton at Spa 💥 #F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/M6Ar5O0I36

Η πρώτη δεκάδα των χρονομετρημένων δοκιμαστικών για το βελγικό γκραν πρι:

1. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:42.519

2. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) + 0.748

3. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 0.763

4. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) + 0.896

5. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) + 1.171

6. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Renault) + 1.738

7. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Renault) + 2.023

8. Κίμι Ράικονεν (Φινλανδία/Alfa Romeo) + 2.038

9. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Racing Point) + 2.187

10. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) + 2.567

Provisional pole – Charles Leclerc with a 1:42.644 🔥

0.638 quicker than Lewis Hamilton (P2)

Three minutes to go – hang on to your hats #F1 #BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/sIcSQSeFjG

— Formula 1 (@F1) August 31, 2019