Grand Prix Αυστρίας: Οριστικά νικητής ο Φερστάπεν, τι αποφάνθηκαν οι αγωνοδίκες για το συμβάν με τον Λεκλέρ (pic)

Ο Μαξ Φερστάπεν παρέμεινε οριστικά νικητής στο αυστριακό γκραν πρι, αφού οι αγωνοδίκες θεώρησαν, ότι δεν χρειάζονται περαιτέρω μέτρα μετά το αγωνιστικό συμβάν του με τον Σαρλ Λεκλέρ.

Θα συμφωνούσε κάποιος με την ετυμηγορία των αγωνοδικών αν δεν υπήρχε το περιστατικό του Φέτελ στον Καναδά, που και εκείνο ήταν αγωνιστικό συμβάν, αλλά τιμωρήθηκε ο οδηγός της Ferrari.

Το περιστατικό των Φερστάπεν – Λεκλέρ διερευνήθηκε μετά τον αγώνα και τελικά δεν άλλαξε η κατάταξη, καθώς οι αγωνοδίκες θεώρησαν την επαφή και το σπρώξιμο του Λεκλέρ εκτός πίστας ως αγωνιστικό συμβάν.

Η εξήγηση των αγωνοδίκων αναφέρει τα εξής: «Το αυτοκίνητο 33 (Φερστάπεν) προσπάθησε να προσπεράσει το αυτοκίνητο 16 (Λεκλέρ) στην στροφή 3. Όταν το έκανε αυτό, το αυτοκίνητο 33 ήταν δίπλα στο αυτοκίνητο 16 στην είσοδο της στροφής και είχε τον πλήρη έλεγχο της στροφής καθώς βρισκόταν στην εσωτερική. Αν και το αυτοκίνητο 33 όσο και το αυτοκίνητο 16 προσπάθησαν να στρίψουν μαζί δεν υπήρχε επαρκής χώρος και για τα δύο αυτοκίνητα. Με βάση όλα όσα είδαμε και ακούσαμε από τους εμπλεκόμενους, θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα αγωνιστικό συμβάν».

