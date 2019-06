Grand Prix Αυστρίας: Ο Μαξ Φερστάπεν θριάμβευσε και «έσπασε» την κυριαρχία της Mercedes! (pics)

Μετά από ένα συγκλονιστικό αγώνα που κρίθηκε στο φινάλε, ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull ήταν ο μεγάλος νικητής στο ένατο γκραν πρι του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, που διεξήχθη στην Αυστρία.

Ο Ολλανδός πιλότος με τη νίκη του αυτή «έσπασε» την κυριαρχία της Mercedes, η οποία μετά από δέκα σερί νίκες σε ισάριθμα γκραν πρι (2 πέρυσι και 8 από την έναρξη της σεζόν) δεν κατάφερε να κάνει το 9Χ9 στην τρέχουσα, με τον πρωτοπόρο της κατάταξης, Λιούις Χάμιλτον να μένει εκτός βάθρου!

Η σημερινή ήταν η έκτη νίκη στην καριέρα του οδηγού της Red Bull. Πίσω από τον Φερστράπεν βρέθηκε ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari, που εκκίνησε από την pole position, ενώ στο πόντιουμ των νικητών ανέβηκε και ο Βάλτερι Μπότας (Mercedes).

Ο αγώνας ήταν συγκλονιστικός και κρίθηκε δύο στροφές πριν από το φινάλε του! Στον 69ο γύρο ο Φερστάπεν κατάφερε να προσπεράσει τον Λεκλέρκ (ακούμπησε τον τροχό του μονοθέσιου της Ferrari) και να περάσει πρώτος την καρό σημαία του τερματισμού.

Εκπληκτικό αγώνα πραγματοποίησε ο Σεμπάστιαν Φέτελ, που αν κι εκκίνησε από την τελευταία θέση (δέκατος) κατάφερε να πάρει την τέταρτη θέση και να αφήσει πίσω του τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας – και κατά πολλούς σχεδόν βέβαιο πρωταθλητή – Λιούις Χάμιλτον.

Aναλυτικά η κατάταξη των οδηγών στο γκραν πρι Αυστρίας:

