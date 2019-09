Γλίτωσε το κάζο στο φινάλε η Ίντερ, η Ζενίτ μπλόκαρε τη Λιόν (videos)

Λίγο έλειψε να ξεκινήσει με «βόμβα» μέσα στο Μιλάνο η Σλάβια Πράγας, στην πρώτη αγωνιστική του Champions League, αλλά ο Νικολό Μπαρέλα έσωσε την Ίντερ από μεγάλο κάζο.

Ο Ιταλός μέσος πέρασε στο παιχνίδι στο 71ο λεπτό και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων κατάφερε να σκοράρει και να αποτρέψει την ήττα από τη Σλάβια Πράγας, που μέχρι τότε είχε το προβάδισμα με το τέρμα του Ολαγίνκα.

Οι Τσέχοι μετρούσαν έξι απανωτές ήττες στις τελευταίες επισκέψεις της στην Ιταλία, ωστόσο, απόψε (17/9) κατάφεραν να φύγουν αήττητοι από το Μιλάνο (1-1) κάνοντας την πρώτη έκπληξη με το καλημέρα στη διοργάνωση απέναντι στους «νερατζούρι» που προέρχονταν από το απόλυτο στη Serie A (3X3) στο ξεκίνημα της περιόδου.

Ίντερ (Κόντε): Χαντάνοβιτς, Ντ’ Αμπρόζιο, Σκρίνιαρ, Ντε Βράι, Μπρόζοβιτς (71’ Μπαρέλα), Γκαγιαρντίνι, Σένσι, Καντρέβα (49’ Λατζάρο), Ασαμόα, Μαρτίνεζ (72’ Πολιτάνο), Λουκάκου

Σλάβια Πράγας (Τρπισόφσκι): Κόλαρ, Κουφάλ, Κουντέλα, Χοβόρκα, Μπορίλ, Τραορέ (60’ λ.τ Ζελενί), Χουσμπάουερ, Σούτσεκ, Στάντσιου, Ολαγίνκα (85’ Προβόντ), Μάζοπουστ (79’ Χελάλ)

⚪️ Slavia Praha ahead at the San Siro! ⚽️

🔴 Peter Olayinka nets on his #UCL debut 👏 pic.twitter.com/eK2QVkCexU

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 17, 2019