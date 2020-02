Γκασόλ για Κόμπι Μπράιαντ: «Δεν το πίστευα, έβαλα τα κλάματα»

Ο Πάου Γκασόλ και Κόμπι Μπράιαντ ήταν συμπαίκτες για έξι χρόνια στους Λέικερς, μαζί πανηγύρισαν δυο τίτλους στο ΝΒΑ(2009, 2010) όμως αυτά που τους ένωναν ήταν περισσότερα καθώς είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερη φιλική σχέση.

Ο Ισπανός αστέρας του ΝΒΑ σε συνέντευξη που παραχώρησε στους «Los Angeles Times» μίλησε για πρώτη φορά για τη ξαφνική απώλεια του «Black Mamba».

«Την ημέρα που έγινε το μοιραίο ήμουν στην Ισπανία, είχα παρακολουθήσει έναν αγώνα μπάσκετ και οδηγούσα κάπου στην Βαρκελώνη. Η σύζυγος μου είδε στο κινητό της διάφορα μηνύματα που έλεγαν πως ο Κόμπι είχε πεθάνει από πτώση ελικοπτέρου. Δεν κατάλαβα καν τι είπε.

Λίγο μετά μού έδειξε έναν τίτλο από ένα κείμενο στο ίντερνετ. Δεν το πίστευα. Το πρόσωπο μου έγινε άσπρο. Δεν μιλήσαμε για τα επόμενα δυο λεπτά. Γύρισα σπίτι βάλαμε τα κλάματα , δε μπορούσα να βρω λόγια να μιλήσω σε κανέναν. Αργότερα πήρα τον Ρόμπερτ Πελίνκα(σ.σ. γενικό διευθυντή των Λέικερς) ο οποίος μου είπε πως είχε μαζί του και την κόρη του. Πήγαμε αμέσως στο Λος Άντζελες ήθελα να είμαι κοντά στην οικογένεια όμως ταυτόχρονα δεν ήξερα τι να πω στην Βανέσα. Ο Κόμπι μου στάθηκε σαν μεγάλος αδελφός, ήταν διαθέσιμος όποτε τον χρειάστηκα, είναι μεγάλη η απώλεια, ήταν ένας καταπληκτικός πατέρας ,ένας σπουδαίος άνθρωπος.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε συνέχεια σε αυτά που έχει δημιουργήσει, αυτή η κληρονομία που άφησα στο μπάσκετ και όχι μόνο θα τον κρατήσει ζωντανό. Πάντα έλεγε πως η ζωή είναι σύντομη και θα πρέπει να δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό κάθε μέρα».

Σε άλλο σημείο ο Πάου Γκασόλ είπε: «Το 2008 είχαμε χάσει στον τελικό του ΝΒΑ από τους Σέλτικς. Επίσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες η Ισπανία έχασε στον τελικό από τις ΗΠΑ. Στην πρώτη προπόνηση της επόμενης σεζόν με τους Λέικερς ο Κόμπι ήρθε κρατώντας το ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο. Χάσαμε στον τελικό από τους Σέλτικς, εσύ έχασες και στους Ολυμπιακούς. Μην αφήσεις να συμβεί ξανά, πρέπει φέτος να πάρουμε το δακτυλίδι. Είχε μια ικανότητα να παρακινεί τους γύρω του, ήταν ηγέτης. Το 2009 πράγματι πήραμε το δακτυλίδι και την ίδια χρονιά η Ισπανία σήκωσε το Ευρωμπάσκετ».

Pau Gasol shares about what his ‘brother,’ Kobe Bryant, meant to him https://t.co/brEEtfcD4x pic.twitter.com/fD9JkqUnao

— Los Angeles Times (@latimes) February 13, 2020