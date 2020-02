Για δεύτερη χρονιά το Cyprus Marathon Symposium στην Πάφο

0 SHARES Share Tweet Linkedin

Η Ακαδημία Αθλητισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού σε συνεργασία με τον οργανισμό Running in Cyprus προσκαλούν ερασιτέχνες, έμπειρους δρομείς, καθώς επίσης και προπονητές δρόμων αντοχής στο 2ο Cyprus Marathon Symposium.

Το συμπόσιο θα διοργανωθεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου, από τις 18:00 μέχρι τις 19:10 το απόγευμα στην αίθουσα «Άδωνις» στο ξενοδοχείο Aliathon Resort (Λεωφόρος Ποσειδώνος, Γεροσκήπου – Πάφος).

Το σεμινάριο πραγματοποιείτε για δεύτερη συνεχή χρονιά στα πλαίσια του Logicom Cyprus Marathon, γνωστού ως Μαραθωνίου της Πάφου αθλητική εκδήλωση που θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου.

Στο συνέδριο θα φιλοξενηθούν τέσσερις ομιλητές καταξιωμένοι στον τομέα τους, οι οποίοι θα θίξουν πολύ ενδιαφέροντα θέματα που σχετίζονται με το τρέξιμο και τον αθλητισμό.

Πιο συγκεκριμένα, οι ομιλητές του συνεδρίου θα εστιάσουν στα πιο κάτω ζητήματα:

• «Marathon Training: Essentials» – Δρ. Γιώργος Λουκαΐδης (Εργοφυσιολόγος στο Κέντρο Αθλητικών Ερευνών του ΚΟΑ)

• «Run Run Run to make Pafos an elite sport tourism destination» – Λεόντιος Τσέλεπος (Πρόεδρος Ακαδημίας Αθλητισμού ΚΟΑ και Επιτροπής Αθλητικού Τουρισμού, μέλος Δ.Σ. ΚΟΑ)

• «The touchpoints between cybersecurity and sports» – Χάρης Φλωρίδης (Ανώτατος Σύμβουλος Επιχειρήσεων της Logicom Solutions Ltd)

• «The performance mindset» – Katie Tucker (Προπονήτρια δρόμων αντοχής)

Η είσοδος για τους συμμετέχοντες είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες και δωρεάν κράτηση θέσεων στο www.LogicomCyprusMarathon.com/marathon-symposium