Φριντέτ: «Μου είπε τα καλύτερα για τον Παναθηναϊκό ο Καλάθης, ελπίζω να δικαιώσω τις υψηλές προσδοκίες!»

Η μεταγραφική «βόμβα» που φέρει το όνομα του Τζίμερ Φριντέτ πυροδοτήθηκε τελικά τη Δευτέρα (15/7) από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς οι πράσινοι ανακοίνωσαν κι επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού άσου.

Ο έμπειρος γκαρντ, που έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ με τις φανέλες των Κινγκς, Μπουλς, Πέλικανς, Νικς και Σανς, μίλησε για πρώτη φορά με τα πράσινα κι αναφέρθηκε στους λόγους που επέλεξε τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, το νέο μεταγραφικό απόκτημα τoυ «τριφυλλιού» τόνισε ότι ο Νικ Καλάθης του είπε τα καλύτερα για την ομάδα, ενώ στάθηκε και στην παρουσία του κόσμου που όπως ανέφερε είναι απίστευτος.

📝 @paobcgr ensured it will have one of the most exciting backcourts in the league after it signed high-scoring guard @jimmerfredette #GameON

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζίμερ Φριντέτ:

«Είχα κάποιες πολύ καλές προτάσεις, ενώ ήταν ανοικτό το ενδεχόμενο να επιστρέψω στην Κίνα, Ο Παναθηναϊκός είχε ενδιαφερθεί για εμένα και στο παρελθόν, μίλησα με τον κ. Γιαννακόπουλο και τον κ. Μάνο, η προσέγγισή των οποίων ήταν εξαιρετική. Με έκαναν να θέλω να γίνω κομμάτι της ομάδας και κλείσαμε μία σπουδαία συμφωνία. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι σε ένα από τα πιο ιστορικά κλαμπ της Ευρώπης», ήταν το αρχικό του σχόλιο.

Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Είναι απίστευτοι. Μου έστελναν καθημερινά εκατοντάδες μηνύματα μέσω των οποίων μου ζητούσαν να γίνω μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού και φωτογραφίες με την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο γήπεδο. Μου έδειξαν πόσο μεγάλο πάθος έχουν για την ομάδα τους. Φυσικά και είδα βίντεο στο youtube, είδα πολλά! Ο κόσμος ήταν ένας από τους λόγους που αποφάσισα να αποδεχθώ την πρόταση».

Για την προσωπική του απόδοση: «Ελπίζω να δικαιώσω τις υψηλές προσδοκίες! Έχω δουλέψει πολύ αυτό το καλοκαίρι για να γίνω καλύτερος. Αυτό που μετράει είναι να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία να είμαι εγώ πετυχημένος αλλά η ομάδα».

Για την κουβέντα με τον Νικ Καλάθη: «Γνωρίζω τον Νικ, είχαμε παίξει αντίπαλοι όταν ήμασταν νεότεροι. Είναι ένα σπουδαίο παιδί κι ένας εξαιρετικός παίκτης, ο οποίος έκανε εκπληκτικά πράγματα στην Euroleague. Πριν υπογράψω μίλησα μαζί του για το ενδεχόμενο να έρθω στον Παναθηναϊκό. Μου είπε τα καλύτερα για την Ελλάδα, το μπάσκετ και φυσικά τον σύλλογο. Είμαι ενθουσιασμένος».

I’m extremely excited to announce I’ll be playing in Athens, Greece next for @paobcgr basketball club in the Euroleague and Greek league! Thank you to all of the great fans that have already welcomed me to the… https://t.co/ESlxj69fdF

— Jimmer Fredette (@jimmerfredette) July 15, 2019